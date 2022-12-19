Hai ái nữ nhà MC Quyền Linh lúc nhỏ bụ bẫm đáng yêu, lớn “trổ mã” gây bão với chiều cao "khủng" vượt mặt bố

Ngay từ nhỏ Lọ Lem và Hạt Dẻ đã sở hữu vẻ ngoài rất bụ bẫm, đáng yêu. Nhiều khán giả đánh giá rằng cô chị Lọ Lem thừa hưởng đường nét của cả bố và mẹ thì cô em Hạt Dẻ như bản sao của bố, cả hai sở hữu nét đẹp trời ban từ nhan sắc đỉnh cao của ba mẹ.

MC Quyền Linh nổi tiếng với 2 cô con gái xinh đẹp mà cư dân mạng còn dự đoán hoa hậu tương lai. Theo đó, hai ái nữ nhà MC quốc dân Quyền Linh luôn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Từ những cô bé bụ bẫm, dễ thương giờ đây hai ái nữ nhà Quyền Linh trở thành những thiếu nữ xinh đẹp với chiều cao vượt trội. Nhờ được thừa hưởng vẻ đẹp từ bố mẹ nên cả Lọ Lem và Hạt Dẻ được dự đoán sẽ sớm thành mỹ nhân nổi bật trong tương lai.

Tuy nhiên, từ những năm đầu cấp 2, hai cô con gái Quyền Linh đều phát triển chiều cao nhanh chóng, vóc dáng thon gọn, không còn mũm mĩm như lúc bé. Cả hai sở hữu cho mình chiều cao đáng mơ ước của các thiếu nữ mới lớn. Nhiều khán giả cho rằng cô chị Lọ Lem điệu đà nữ tính, còn cô em Hạt Dẻ thì hoạt bát, hồn nhiên và sắc sảo.

Cả Lọ Lem và Hạt Dẻ bắt đầu trổ mã phát triển chiều cao nhanh, vóc dáng thon gọn. (Ảnh: FB Dạ Thảo)

Được biết, Lọ Lem - con gái lớn MC Quyền Linh sinh năm 2005; Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008. Càng lớn, hai cô bé ngày càng trổ mã, xinh đẹp động lòng người. Nhiều người hâm mộ khuyến khích Quyền Linh cho con gái tham dự các cuộc thi sắc đẹp hay lấn sân vào showbiz, nhưng nam MC vẫn muốn các con chú tâm vào việc học trước tiên.

Hai cô con gái Lọ Lem, Dạ Dẻ được cư dân mạng khen ngợi là những mỹ nhân nhí bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trong veo. Hai chị em đều sở hữu chiều cao 1m70 nên càng để lại ấn tượng với nhiều người.

Mai Thảo Linh - con gái lớn của diễn viên Quyền Linh - cao hơn 1,7 m, thừa hưởng nét của cả bố và mẹ. (Ảnh: FB Dạ Thảo)

Theo chia sẻ của doanh nhân Dạ Thảo, Lọ Lem và Hạt Dẻ đều đang theo học tại một trường quốc tế song ngữ hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh với mức học phí khủng. Chu cấp cho các con đủ đầy nhưng vợ chồng Quyền Linh luôn dạy con cái cách sống giản dị, quan tâm chia sẻ với mọi người, biết trân trọng sức lao động, biết ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất…

“Tôi dạy con ngủ dưới đất, ăn cơm giản dị. Tôi luôn dạy bé phải nhìn tôi mà noi gương, tự lập và không nhờ vả vào bất kỳ ai, tự vươn lên bằng chính sức của mình” – MC Quyền Linh từng giãi bày.