Ái nữ MC Quyền Linh tuổi 17 gây bão cõi mạng với đôi chân dài miên man như siêu mẫu khiến khối người ghen tị

Hậu trường 21/11/2022 10:13

Bên cạnh nhan sắc nổi bật, đôi chân dài miên man cực phẩm thường xuyên được con gái lớn MC Quyền Linh khéo léo khoe trọn trong các bức ảnh của mình

Mới đây, con gái lớn của Quyền Linh là Lọ Lem vừa chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc xuống phố cực xinh xắn lên trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, điểm chiếm spotlight lại thuộc về đôi chân dài nuột nà, thẳng tắp của mỹ nhân nhí. Phần đông, người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước ngoại hình ái nữ MC Quyền Linh ở độ tuổi dậy thì.

Ái nữ MC Quyền Linh tuổi 17 gây bão cõi mạng với đôi chân dài miên man như siêu mẫu khiến khối người ghen tị - Ảnh 1
Ái nữ MC Quyền Linh tự tin diện đồ ngắn khoe triệt để đôi chân "triệu đô". (Ảnh: Chụp màn hình FB Mai Thảo Linh)

Trong video, Lọ Lem mặc một bộ váy đen đơn giản khoe trọn đôi chân thon dài của mình. Mái tóc dài cùng khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, lông mày rậm, hàng mi dài của cô bé đã "đốn tim" khán giả. Thả dáng trong bộ cánh độc đáo, mỹ nhân nhí khiến fan không thể rời mắt trước thần sắc xinh đẹp và đôi chân dài miên man. Hình ảnh cắt từ đoạn clip đã gây sốt cõi mạng bởi nhan sắc và thân hình chuẩn người mẫu của cô bé 17 tuổi. 

Ái nữ MC Quyền Linh tuổi 17 gây bão cõi mạng với đôi chân dài miên man như siêu mẫu khiến khối người ghen tị - Ảnh 2
Con gái MC Quyền Linh gây bão cõi mạng với đôi chân dài miên man thẳng tấp. (Ảnh: Chụp màn hình FB Mai Thảo Linh)

Ái nữ MC Quyền Linh tuổi 17 gây bão cõi mạng với đôi chân dài miên man như siêu mẫu khiến khối người ghen tị - Ảnh 3

Cô con gái đầu Lọ Lem của MC Quyền Linh từ lâu đã nổi tiếng với nhan sắc đầy tiềm năng, được đánh giá là có thần thái của một hoa hậu trong tương lai. Lọ Lem tên thật là Thảo Linh, sinh năm 2005. Mỗi khi bố Quyền Linh đăng ảnh con gái lên MXH thì đều nhận về vô số lời khen ngợi. Có người còn gọi cô bé là ”bản sao của Trương Bá Chi”.

Ái nữ MC Quyền Linh tuổi 17 gây bão cõi mạng với đôi chân dài miên man như siêu mẫu khiến khối người ghen tị - Ảnh 4
Lọ Lem nổi bật với chân dài trong loạt trang phục đi học. (Ảnh: FB Dạ Thảo)

Ái nữ MC Quyền Linh tuổi 17 gây bão cõi mạng với đôi chân dài miên man như siêu mẫu khiến khối người ghen tị - Ảnh 5

Ái nữ MC Quyền Linh tuổi 17 gây bão cõi mạng với đôi chân dài miên man như siêu mẫu khiến khối người ghen tị - Ảnh 6
Tuổi 17 của Lọ Lem nổi bật với chiều cao 1m7. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)

 Ái nữ MC Quyền Linh tuổi 17 gây bão cõi mạng với đôi chân dài miên man như siêu mẫu khiến khối người ghen tị - Ảnh 7

Ái nữ MC Quyền Linh tuổi 17 gây bão cõi mạng với đôi chân dài miên man như siêu mẫu khiến khối người ghen tị - Ảnh 8
Ái nữ MC Quyền Linh tuổi 17 gây bão cõi mạng với đôi chân dài miên man như siêu mẫu khiến khối người ghen tị. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)

Càng lớn, Lọ Lem càng trổ nét thiếu nữ xinh đẹp. Vì có nhan sắc nổi bật nên dù không xuất hiện trên trang mạng xã hội cá nhân, cũng không tham gia showbiz nhưng Lọ Lem vẫn được công chúng biết tới rộng rãi. Nhiều cư dân mạng thường gọi Lọ Lem là hoa hậu vì cô bé không chỉ sở hữu nhan sắc rạng rỡ, mà còn có chiều cao nổi bật 1m7, vóc dáng cân đối và đặc biệt là luôn được yêu mến bởi vẻ thân thiện.

Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí”

Con gái Quyền Linh tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với bộ ảnh xinh như công chúa, CĐM tấm tắc “đẳng cấp Hoa hậu nhí”

Con gái lớn MC Quyền Linh lại khiến dân tình chao đảo với với loạt ảnh xinh xắn, nhan sắc bé Lọ Lem trong mọi góc chụp đều khiến fan phải xuýt xoa ca tụng.

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