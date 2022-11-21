Ái nữ MC Quyền Linh tuổi 17 gây bão cõi mạng với đôi chân dài miên man như siêu mẫu khiến khối người ghen tị

Mới đây, con gái lớn của Quyền Linh là Lọ Lem vừa chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc xuống phố cực xinh xắn lên trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, điểm chiếm spotlight lại thuộc về đôi chân dài nuột nà, thẳng tắp của mỹ nhân nhí. Phần đông, người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước ngoại hình ái nữ MC Quyền Linh ở độ tuổi dậy thì.

Ái nữ MC Quyền Linh tự tin diện đồ ngắn khoe triệt để đôi chân "triệu đô". (Ảnh: Chụp màn hình FB Mai Thảo Linh)

Trong video, Lọ Lem mặc một bộ váy đen đơn giản khoe trọn đôi chân thon dài của mình. Mái tóc dài cùng khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, lông mày rậm, hàng mi dài của cô bé đã "đốn tim" khán giả. Thả dáng trong bộ cánh độc đáo, mỹ nhân nhí khiến fan không thể rời mắt trước thần sắc xinh đẹp và đôi chân dài miên man. Hình ảnh cắt từ đoạn clip đã gây sốt cõi mạng bởi nhan sắc và thân hình chuẩn người mẫu của cô bé 17 tuổi.