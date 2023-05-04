Cảnh sát đã phá khóa, triển khai nhiều hướng, giải cứu bé trai có ý định tự tử, bàn giao lại cho gia đình.

Theo thông tin từ VTC News, vụ việc gây bàng hoàng vừa xảy ra tại Hà Nội. Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu bé trai 14 tuổi định tự tử.

Trước đó, khoảng 16h14 cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy 114 có trường hợp muốn nhảy lầu tự tử tại chung cư ở ngõ 176 Định Công.

Cảnh sát tiếp cận để cứu cháu bé. Ảnh: VTC News

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang cùng cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường Định Công tổ chức triển khai các hướng tiếp cận tại phía cửa chính của căn hộ, lúc này đã bị khoá trái ở bên trong và bằng thang từ xe chuyên dụng lên ban công tầng 8.

Cảnh sát đã giải cứu thành công cháu bé và bàn giao cho gia đình an toàn. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Cũng theo VietNamNet, sau khi nắm bắt diễn biến tình hình từ bố nạn nhân, Chỉ huy lực lượng cứu hộ quyết định dùng phương tiện để phá khóa cửa chính của căn hộ, tiếp cận, giải cứu nạn nhân và bàn giao cho gia đình an toàn.

Nạn nhân được xác định là Đ.Q.T. (14 tuổi), T. bị chứng rối loạn hành vi, đã điều trị từ năm 2019.

Thanh Hóa: Bàng hoàng người phụ nữ treo cổ tự tử bỏ lại 3 con thơ Người nhà phát hiện chị Q. (32 tuổi, trú thôn Tân Ngữ 1) trong tình trạng tử vong do treo cổ tại nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-pha-khoa-cua-giai-cuu-be-trai-14-tuoi-inh-nhay-tu-tang-cao-chung-cu-tu-tu-578438.html