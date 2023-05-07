Bất ngờ trước thông tin mới vụ phát hiện đỉa trong bình nước ở trường mầm non

Tuy nhiên, hiện không còn bình nước có đỉa nên việc làm rõ nguyên nhân cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Sáng 7/5, ông Lê Minh Tiến, Chi Cục trưởng Chi cục ATVSTP thông tin trên VietNamNet cho biết, sau khi nhận được thông tin phát hiện có đỉa trong bình nước 20 lít còn nguyên tem tại Trường Mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, đơn vị đã cử đoàn đến làm việc với trường, UBND xã Phong Thủy và Công ty Cổ phần nước khoáng Bang để xác định nguyên nhân vụ việc, tiến hành lấy mẫu nước để gửi đi xét nghiệm.

“Sự việc xảy ra từ 28/4 nhưng sau 9 ngày đơn vị mới nhận được thông tin nên tiến hành lên kiểm tra. Lẽ ra khi phát hiện, trường phải lập biên bản, phối hợp với xã và lực lượng chức năng niêm phong thu giữ bình nước nhưng nhà trường lại cho Công ty Cổ phần nước khoáng Bang mang bình nước về. Giờ họ đã xử lý tiêu hủy rồi nên rất khó xác định”, ông Tiến cho hay.

Về việc nước của công ty này có đảm bảo chất lượng hay không cũng phải chờ vì chưa có kết quả xét nghiệm.

Cũng liên quan đến vụ việc, sau khi nhận báo cáo từ Trường Mầm non Phong Thủy, nơi phát hiện bình nước có đỉa, UBND xã Phong Thủy đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Lệ Thủy.

Theo VTC News trước đó, ngày 6/5, lãnh đạo UBND xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và cho biết thêm, hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Theo vị lãnh đạo xã, ngày 25/4 trường mầm non Phong Thủy nhận bình nước loại 20 lít và cất vào kho. Đến ngày 28/4, khi đưa một trong những bình nước vừa nhập về để sử dụng thì bất ngờ phát hiện có đỉa bên trong.

Công ty Cổ phần nước khoáng Bang có địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. Ảnh: Lao Động

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 1p, ghi lại hình ảnh nhiều giáo viên tại trường mầm non phát hiện một con đỉa đang ngoe nguẩy trong bình nước 20 lít được cung cấp để phục vụ học sinh và giáo viên.

Theo như clip ghi lại, bình nước vẫn còn nguyên tem chưa mở nắp hay xé bọc nilon.

Được biết, đơn vị cung cấp bình nước cho trường mầm non Phong Thủy là Công ty Cổ phần nước khoáng Bang (có địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy).