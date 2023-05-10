Tình hình sức khoẻ của các bé bị tiêm vắc xin 6 trong 1 hết hạn sử dụng?

Theo đó, ông Phan Văn Chương, Trạm trưởng Trạm y tế xã Thăng Bình là người trực tiếp khám sàng lọc cho các cháu, còn người thực hiện lấy vắc xin từ trong tủ ra và trực tiếp tiêm cho các cháu là điều dưỡng Nguyễn Văn Sơn của trạm y tế.

Sau khi tiêm xong, khoảng hơn 10 giờ cùng ngày (9/5), có phụ huynh phản ánh vắc xin tiêm đã hết hạn sử dụng. Ngay khi nhận thông tin, Trung tâm y tế đã đưa các cháu đến đến theo dõi và xác định có 4 cháu tiêm vắc xin đã hết hạn sử dụng. Các gia đình đưa 5 cháu (vì 1 gia đình có 2 cháu sinh đôi, trong đó có 1 cháu tiêm mũi đã hết hạn sử dụng nhưng chưa xác định được nên đưa cả 2 cháu) đến bệnh viện.

Nguồn vắc xin này, được trạm y tế lấy từ Trung tâm y tế H.Nông Cống về bảo quản để tiêm cho trẻ khi người dân có nhu cầu tiêm dịch vụ.

Do cán bộ không kiểm tra kỹ trước khi tiêm. Quá trình tiêm cũng tổ chức công khai, sau khi tiêm xong, phụ huynh đem vỏ bao đựng vắc xin cho các gia đình, về nhà các gia đình xem mới phát hiện đã hết hạn sử dụng. Lô vắc xin 6 trong 1 tiêm cho các cháu trên được Trung tâm y tế H.Nông Cống nhập về từ ngày 23/5/2022, với tổng cộng 165 liều. Đến ngày 20/6/2022 thì phân bổ về Trạm y tế xã Thăng Bình bảo quản để tiêm cho gia đình nào có nhu cầu. Lúc này, hạn sử dụng của vắc xin là tháng 3/2023, tính theo ngày thì đã hết hạn 39 ngày.

Hiện tại, cán bộ địa phương cùng với gia đình các cháu tiếp tục dõi sức khỏe của các cháu, sau đó sẽ xem xét đến trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan khi để xảy ra sự cố này. Chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc đến Sở Y tế Thanh Hóa.

Ông Trần Anh Nam, Giám đốc Trung tâm y tế H.Nông Cống, cho biết sau khi xảy ra sự cố, ông đã đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm hỏi tình trạng các cháu.

Vắc xin 6 trong 1 - Ảnh: Internet

Ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết sau khi các cháu nhập viện thì có 2 cháu sốt nhẹ và men gan tăng, nhưng việc men gan tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không thể khẳng định do tiêm vắc xin hết hạn sử dụng được.

Ngày 10/5 sức khỏe các cháu ổn định, đang được tiếp tục chăm, sóc, theo dõi tại bệnh viện.

Trước đó, theo nguồn tin từ VnExpress, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết thành phố có 257.549 liều vaccine Covid hết hạn, do một số đợt Bộ Y tế phân bổ cao hơn so với nhu cầu tiêm thực tế trong khi hạn sử dụng ngắn. Trong số hết hạn dùng, nhiều nhất là vaccine cho người lớn của hãng Pfizer (hơn 247.000 liều), tiếp theo là vaccine của Moderna (gần 6.000 liều) và AstraZeneca hơn 3.700 liều.