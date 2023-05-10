Ngày 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Đắk Lắk) cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 7/5, bà bà KOA (78 tuổi, ngụ Buôn Jung 2, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk ) được người thân phát hiện có các triệu chứng nói nhảm, khó thở, khó nuốt. Sau đó, cụ bà được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk rồi được chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Người phụ nữ bị chó cắn - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn. Chiều cùng ngày (7/5), bệnh nhân được người nhà xin cho xuất viện về nhà. Đến ngày 9/5, cụ A. tử vong.

Theo nguồn từ báo Pháp luật TP HCM, người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng tháng 12/2022 bệnh nhân A. bắt chó lạ ngoài đường về nuôi thì bị cắn vào ngón trỏ tay trái. Sau 3 ngày, con chó chết nhưng bệnh nhân vẫn không đi tiêm phòng dại.

Bị cắn vào ngón trỏ tay trái - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk đã nhanh chóng giám sát ổ dịch dại trên người tại địa phương. Đồng thời, phối hợp các cơ quan, đoàn thể liên quan có hướng xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát ra cộng đồng.

Đây là trường hợp tử vong thứ 2 nghi do bệnh dại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tính từ đầu năm 2023 tới nay.

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