Hà Nội: Người phụ nữ bị hoại tử vú do tự điều trị tại nhà

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa tiếp nhận người phụ nữ (52 tuổi) có khối u tăng kích thước, sùi loét, hoại tử, nhiều hạch dính thành chùm do tự điều trị bằng thuốc nam, đắp thuốc lá tại nhà.

Theo thông tin từ VnExpress, bệnh nhân X. (52 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện có khối u tại vú phải, đi khám tại Bệnh viện K được chẩn đoán Carcinoma tuyến vú thể tiểu thùy xâm nhập, bác sĩ chỉ định nhập viện phẫu thuật vào 1 năm trước. Tuy nhiên, bệnh nhân không điều trị, tự về uống thuốc nam, đắp thuốc lá tại nhà.

Khối u vú sùi loét do đắp thuốc nam - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Đến đầu năm 2023, khối u tăng kích thước, sùi loét, hoại tử, bệnh nhân mới đến khám tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Lúc này, u vú phải có kích thước 20-25 cm, loét da, chảy dịch, nhiều hạch dính thành chùm. Bác sĩ kết luận luận ung thư vú phải giai đoạn 3.

Ngày 10/5, bác sĩ Vũ Kiên, Trưởng khoa Ngoại Vú - Phụ Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, cho biết đây là ca bệnh nặng, nhiều nguy cơ trong mổ do bệnh nhân rất gầy yếu, kích thước khối u lớn, có thể thiếu da che khuyết hổng. Sau khi hội chẩn, ê kíp đưa ra phương án xoay vạt nhiều vị trí để có đủ da che phủ lỗ hổng mà vẫn đảm bảo cắt hết khối u và vét hạch nách.

Khối ung thư vú được cắt bỏ - Ảnh: VnExpress

Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, lỗ khuyết hổng lớn khi cắt khối u đã được khép lại và liền tốt, tiếp tục xạ và hóa trị.

Theo nguồn tin từ Kinh tế & Đô thị, TS Vũ Kiên cho biết, trên thực tế gặp khá nhiều những trường hợp dù đã phát hiện ra bệnh nhưng lại bỏ lỡ cơ hội điều trị, rút ngắn thời gian sống.

Việc mù quáng tin tưởng vào các phương pháp chưa được khoa học chứng minh không chỉ gây tốn kém, lãng phí tiền bạc mà còn có thể gây hại đến sức khỏe, làm bệnh tình thêm nguy hiểm và tiến triển xấu đi.

Đồng thời, bác sĩ khuyến cáo, người dân nên khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị ung thư giai đoạn sớm.

Hoại tử ngực sau khi đắp thuốc nam điều trị ung thư vú Sau khi khám, dù được bác sĩ chỉ định nhập viện phẫu thuật nhưng bệnh nhân không điều trị, tự về uống thuốc nam, đắp thuốc lá.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-nguoi-phu-nu-bi-hoai-tu-vu-do-tu-ieu-tri-tai-nha-580574.html