Hà Nội: Phát hiện khối u nang buồng trứng lớn trong người bé gái 12 tuổi

Trước khi được phát hiện có u nang buồng trứng, bệnh nhân cho biết đã cảm thấy tức bụng mỗi khi đi vệ sinh vào buổi sáng và sờ bụng có thấy khối tròn, tuy nhiên trẻ không kể với bố mẹ.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết các bác sĩ vừa bóc khối u nang buồng trứng có kích thước khá lớn bằng phương pháp nội soi cho một bé gái 12 tuổi.

Đến khi đau bụng trong giờ học, trẻ được đưa đến khám tại bệnh viện gần nhà, nghi do ruột thừa. Kết quả siêu âm phát hiện bệnh nhân có u nang buồng trứng lớn nên bác sĩ đã tư vấn gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Sau khi siêu âm lại tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh nhân được phát hiện có u nang buồng trứng phải kích thước 111 mm x 84 mm.

Kíp phẫu thuật do bác sĩ Nguyễn Phạm Tiến Đạt - Phó khoa Phụ A5 đã bóc trọn khối u và bảo tồn được buồng trứng cho bé. Sau khi được chăm sóc tại khoa Phụ nội tiết A1, bé gái đã khỏe mạnh trở lại. Niềm vui lại trở về với gia đình nhỏ sau một thời gian lo âu.

Bé gái 12 tuổi có khối u buồng trứng khổng lồ. Ảnh: Thanh Niên

Thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, bé gái H.T.T (12 tuổi, trú Quảng Ninh) dù chưa có kinh nguyệt nhưng khi đi khám tại Bệnh viện Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) do đau tức bụng, bụng to bất thường ( ảnh ) cũngđã phát hiện khối u buồng trứng khổng lồ.

Kết quả siêu âm, chụp cộng hưởng từ ổ bụng bệnh nhi (BN) cho thấy khối u nang buồng trứng phải kích thước 19,2 x 9,1 cm. Các bác sĩ tại Khoa Sản - Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành mổ nội soi bóc tách khối u triệt để, bảo tồn được buồng trứng, chức năng sinh sản cho BN. Sau 2 ngày phẫu thuật, sức khỏe của trẻ đã ổn định.

Thông tin trên Báo Kinh tế đô thị cho hay, u nang buồng trứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Giai đoạn dễ bị mắc bệnh nhất là khi chị em ở trong độ tuổi sinh sản tuy nhiên hiện nay có xu hướng trẻ hóa ở các độ tuổi vị thành niên, thanh niên. Trong giai đoạn phát triển, u nang buồng trứng thường không có dấu hiệu rõ rệt, vì thế rất khó để nhận biết.

Thường chỉ khi khối u phát triển lớn mới xuất hiện các dấu hiệu như: rối loạn tiêu hóa, bụng đau âm ỉ liên tục, người bệnh có cảm giác đau nhẹ, đầy bụng, âm đạo có thể chảy máu bất thường, chu kỳ kinh nguyệt rối loạn,...

Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời hoặc đúng cách, u nang buồng trứng có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ và tính mạng như: Xoắn gây hoại tử buồng trứng, vỡ gây tràn máu, tràn dịch ổ bụng dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, nguy hiểm đến tính mạng.