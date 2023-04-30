TP.HCM: Bàng hoàng phát hiện bé gái 21 tháng tuổi nguy kịch trong nhà tắm, nguyên nhân vì lí do đau lòng

Tin y tế 30/04/2023 10:34

Khi được phát hiện,bé gái 21 tháng tuổi đã trong tình trạng nguy kịch, tím tái. Lúc phát hiện, bé đã chúi đầu vào xô nước.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo VietNamNet, bé gái T.N.T.A 21 tháng tuổi (quận 6, TP.HCM) là trường hợp nhỏ tuổi nhất nhập viện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) trong số 4 trẻ bị ngạt nước vừa qua. Trước khi nhập viện 1 giờ, trẻ được phát hiện ngã chúi đầu vào xô nước. Chiếc xô cao 50cm, chứa đầy nước. Thời gian bé A. chìm khoảng 5 phút. Bé bất tỉnh, tím tái.

Người nhà ngay lập tức thổi ngạt, ấn tim trong 3 phút. Bé khóc và cử động tay chân nhẹ, được chuyển vào phòng khám địa phương, xử trí thở oxy rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng TP.

Tại đây, trẻ hôn mê, thang đo hôn mê Glasgow 9 điểm (bình thường 15 điểm), môi tái, SpO2 85%. Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản giúp thở, thở máy, kháng sinh, chống phù não, thuốc an thần, điều chỉnh điện giải, kiềm toan cho trẻ. Sau hơn một tuần điều trị, tri giác của bé gái cải thiện dần, tỉnh và tiếp xúc được.

TP.HCM: Bàng hoàng phát hiện bé gái 21 tháng tuổi nguy kịch trong nhà tắm, nguyên nhân vì lí do đau lòng - Ảnh 1

Bé gái 21 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Ảnh: VietNamNet

Trường hợp thứ hai là bé trai N.D.Đ (4 tuổi, Tiền Giang). Cách nhập viện 3 giờ, em đi bơi. Trong khoảng 5-7 phút, người nhà không thấy bé nên vội chia nhau tìm, phát hiện trẻ chìm ở hồ trẻ lớn.

Bé được ấn tim thổi ngạt, chuyển vào viện trong tình trạng ngưng thở ngưng tim. Sau khi đặt nội khí quản, tiêm adrenalin, bé được chuyển tiếp lên TP.HCM.

Gần 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP, tri giác trẻ cải thiện dần, tiếp xúc chậm. Bệnh nhi phải tiếp tục điều trị oxy cao áp, tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

Tương tự, bé N.L.A. (8 tuổi, TP HCM) cũng gặp nạn ở hồ bơi trẻ lớn trong khoảng 3 phút. Trẻ hốt hoảng, tím tái, được sơ cứu thở oxy và chuyển Bệnh viện Nhi đồng TP.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, tình trạng trẻ đuối và ngạt nước thường xuyên xảy ra, nhất là vào dịp hè. Chúng ta cần lưu ý:

TP.HCM: Bàng hoàng phát hiện bé gái 21 tháng tuổi nguy kịch trong nhà tắm, nguyên nhân vì lí do đau lòng - Ảnh 2
Nhiều trẻ em gặp tai nạn nước. Ảnh: Internet

- Không được chậm trễ trong cấp cứu người bị đuối nước, thay vì tìm cách gọi xe cấp cứu, tìm cho được đầy đủ các phương tiện cấp cứu... thì phải bằng mọi cách và khả năng hiểu biết cấp cứu nạn nhân ngay.

- Không nên cố tìm cách cho nước trong phổi nạn nhân chảy hết ra ngoài bằng cách xốc nước (vác nạn nhân chạy vòng vòng cho nước chảy ra) vì như thế sẽ bỏ lỡ thời gian vàng cho việc làm hồi sức cấp cứu tim phổi mà chỉ cần chậm trễ 4 phút thôi là não có nguy cơ bị chết! Trong quá trình hồi sức cấp cứu tim phổi, nước trong phổi sẽ tự động thoát ra ngoài. Nếu là nước sông, hồ thì nước sẽ thấm vào hệ tuần hoàn rất nhanh do hiện tượng thẩm thấu (nước sông có nồng độ loãng hơn máu).

- Khi làm xoa bóp tim ngoài lồng ngực, cần chú ý không quá mạnh vì có thể làm gãy xương sườn nạn nhân, nhất là trẻ nhỏ.

Với ngạt nước, sơ cứu tại chỗ đúng kỹ thuật là những yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến sự sống còn và khả năng bị di chứng não của người bị nạn.

Phòng ngạt nước, đuối nước  

Ngoài việc sơ cứu kịp thời phòng tránh đuối nước là một giải pháp tối ưu trong việc giảm thiểu hậu quả.

Khi làm xoa bóp tim ngoài lồng ngực, cần chú ý không quá mạnh vì có thể làm gãy xương sườn nạn nhân.

Đối với trẻ em

Không bơi, chơi ở những nơi gần sông, hồ… khi không có người lớn giám sát.

Những nguyên tắc an toàn khi bơi:

+ Không nhảy cắm đầu ở những nơi không có chỉ dẫn

+ Không tắm, bơi ở những nơi có nước sâu, chảy xiết, xoáy và không có người lớn biết bơi & cứu đuối.

+ Không bơi khi trời đã tối, có sấm chớp, mưa.

+ Tuyệt đối tuân theo các bảng chỉ dẫn nguy hiểm.

+ Phải khởi động trước khi xuống nước.

+ Không ăn uống khi đang bơi để tránh sặc nước.

+ Không dùng các phao bơm hơi.

+ Không đi tắm bơi lội ở ao hồ một mình mà không có người lớn biết bơi đi kèm.

Đối với người lớn

Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không. Khi đi bơi nên đi chung với những người bơi giỏi và nên mang theo phao khi đi bơi và đi tàu thuyền. Không ăn no, không uống rượu trước khi xuống nước.

Chỉ đi bơi ở các hồ bơi bảo đảm an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát. Cần thực hiện nghiêm túc về an toàn giao thông đường thủy như: An toàn về phương tiện, có đầy đủ phao cứu sinh, áo phao, chở đúng số người quy định.

 

Số ca mắc COVID-19 mới đã qua mốc 3.000, bác sĩ khuyến cáo 3 trường hợp nên tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 4, 5

Số ca mắc COVID-19 mới đã qua mốc 3.000, bác sĩ khuyến cáo 3 trường hợp nên tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 4, 5

Ngày 28/4, số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày đã vượt 3.000 ca, cao nhất trong 6 tháng qua. Trong bối cảnh dịch đang quay trở lại, bác sĩ khuyến cáo 3 trường hợp nên tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 4, 5.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước ngạt nước trẻ ngạt nước

TIN MỚI NHẤT

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Hậu trường 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg