Khánh Hòa: Bị người lạ dụ cho bánh rồi đưa dị vật vào bàng quang, bé gái 7 tuổi nhập viện trong cơn đau bụng quằn quại

Một cây kim dài 5cm được phát hiện nằm trong niệu đạo bé gái 7 tuổi khi bị người lạ dụ cho bánh rồi đâm vào.

Theo Thanh Niên thông tin từ thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết đội ngũ y bác sĩ vừa gắp thành công kim ghim ra khỏi niệu đạo bé gái 7 tuổi (ngụ xã Vạn Bình, H.Vạn Ninh).

Bé gái trên được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau bụng. Qua khám và siêu âm, chụp CT, bác sĩ thấy trong bàng quang của bé có dị vật nhọn, một đầu có nút tròn (loại kim dùng để cố định vải khi may mặc) đâm xuyên thành bàng quang của bé.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu qua lỗ tiểu vào bàng quang gắp dị vật cho bé. Hiện sức khỏe bé gái đã ổn định.

Cây kim ghim được lấy ra khỏi bàng quang của bé gái. Ảnh: Thanh Niên

Theo người nhà, trước đó bé ở nhà với ngoại thì có một người đàn ông đến nhà cho bé bánh kẹo, sau đó đưa dị vật vào lỗ tiểu của bé. Gia đình không hay biết, đến khi bé kêu đau bụng mới đưa đi bệnh viện khám.

Cũng theo Bác sĩ Tôn Thất Minh Thuyết (khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) thông tin trên Báo Tuổi Trẻ cho biết nếu người nhà đưa bé vào bệnh viện trễ, cây kim sẽ đâm xuyên ruột, dẫn tới tình trạng của bé sẽ rất nặng, nhiễm trùng, có khi phải mổ hở để gắp ra...

"Các phụ huynh có con nhỏ nên chăm sóc, quan tâm cho trẻ, tránh để trẻ bị những đối tượng xấu lạm dụng. Cần dạy trẻ cách bảo vệ bản thân, từ chối tiếp xúc với người lạ. Khi bé có bất kỳ biểu hiện lạ nào phải đưa đến cơ sở y tế thăm khám, chữa trị", bác sĩ Thuyết nói.

Bác sĩ Phan Tấn Đức cũng thông tin trên Báo Thanh Niên cho biết, ở lứa tuổi dậy thì, trẻ có sự thay đổi lớn về tâm sinh lý làm trẻ rất tò mò và nhạy cảm. Có thể sẽ tự ý làm những việc nguy hiểm cho bản thân. Vì vậy, trong những trường hợp này, gia đình cần quan tâm, chia sẻ và cảm thông với trẻ, tránh làm trẻ lo lắng, xấu hổ, mặc cảm. Cha mẹ có thể đưa trẻ đi khám tâm lý khi cần thiết.

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