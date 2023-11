Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, mẫu rượu ngâm củ thương lục và mẫu củ thương lục do Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng lấy từ bữa ăn của gia đình ông P. đều phát hiện độc tố phytolaccatoxin.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai, thương lục là loại cây thảo sống lâu năm. Cây có chiều cao trung bình khoảng 1,5m, thân cây hình trụ nhẵn, không có lông, ít phân nhánh có màu xanh lục hoặc pha đỏ tím. Lá cây to, mọc so le với phiến lá hình trứng tròn, có cuống, hai mặt lá nhẵn, chiều dài 10 - 30cm và rộng 13 - 14cm.

Hoa thương lục có màu trắng, cụm hoa hình chùm, gồm nhiều hoa, có chiều dài 15 - 20cm, rễ củ mập nhìn có nét giống củ nhân sâm (dễ nhầm lẫn), quả mọng, có màu đỏ tím. Trong đông y, cây thương lục có thể dùng làm thuốc chữa một số bệnh nhưng phải dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc. Ảnh: VnExpress

Thông tin từ VnExpress trước đây, tỉnh Hòa Bình cũng từng ghi nhận trường hợp ngộ độc tập thể do uống rượu ngâm củ thương lục. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ để cấp cứu 5 người bị ngộ độc. Bệnh nhân phải đào thải nhanh nhất chất độc ra khỏi đường tiêu hóa của các bệnh nhân bằng gây nôn, rửa dạ dày, nhuận tràng, truyền dịch đồng thời được theo dõi liên tục để sẵn sàng xử trí nếu có suy hô hấp, co giật, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, suy chức năng các tạng... Song song với đó là nhanh chóng tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Cũng theo bác sĩ, loại cây này có độc chất ở tất cả các bộ phận (rễ, củ, quả, lá). Khi ăn phải loại chất độc này sẽ có các triệu chứng tê môi, lưỡi, đau bụng, nôn, tiêu chảy, vã mồ hôi, giãn đồng tử, tăng tiết dịch đường thở, co giật. Nếu ngộ độc nặng hoặc không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể bị suy hô hấp, hôn mê hoặc tử vong.

Ngoài ra, củ và rễ của cây thương lục rất giống với nhân sâm, kể cả khi ngâm rượu cũng có mùi thơm như nhân sâm nên rất dễ nhầm lẫn.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên tự ý ngâm rượu khi không biết rõ thành phần. Trường hợp không may ngộ độc, người nhà cần đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế để xử trí, loại bỏ chất độc ra khỏi đường tiêu hóa, tránh hậu quả đáng tiếc.