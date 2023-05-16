Nóng: Ngày 16/5, có 2.013 ca mắc COVID-19 trong 24h qua

Tin y tế 16/05/2023 17:34

Ngày 16/5: Có 2.013 ca mắc COVID-19 trong 24h qua.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 16/5 của Bộ Y tế cho biết có 2.013 ca mắc COVID-19 mới. Hôm nay có 275 bệnh nhân khỏi, 81 ca đang thở oxy.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.594.619 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.172 ca nhiễm).

Nóng: Ngày 16/5, có 2.013 ca mắc COVID-19 trong 24h qua - Ảnh 1

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 275 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.632.851 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 81 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 73 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 3 ca

- Thở máy không xâm lấn: 1 ca

- Thở máy xâm lấn: 4 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

 

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 15/5 có 4.867 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.339.668 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.693.897 liều: Mũi 1 là 70.908.851 liều; Mũi 2 là 68.453.258 liều; Mũi bổ sung là 14.343.935 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.122.810 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.865.043 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.366 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.288 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.680.228 liều: Mũi 1 là 10.221.246 liều; Mũi 2 là 8.458.982 liều.

Nóng: Ngày 16/5, có 2.013 ca mắc COVID-19 trong 24h qua - Ảnh 2

Bộ Y tế khuyến cáo người thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động đăng ký tiêm các mũi vắc-xin phòng COVID-19 tăng cường theo hướng dẫn để phòng bệnh. Ảnh: Internet

Theo Bộ Y tế, khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong do COVID-19 thời gian gần đây, các chuyên gia nhận thấy hầu hết bệnh nhân tử vong đều là người có nguy cơ cao như: Người mắc bệnh nền, người cao tuổi hoặc có nhiều bệnh kèm theo và bản thân bệnh nhân đã có tình trạng nặng từ trước...

Bộ Y tế khuyến cáo người thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động đăng ký tiêm các mũi vắc-xin phòng COVID-19 tăng cường theo hướng dẫn để phòng bệnh.

Lý giải nguyên nhân vì sao phải cách ly khi mắc COVID-19 trong tình hình hiện nay, bác sĩ Nga cho biết bản chất bệnh COVID-19 là bệnh truyền nhiễm, lây qua đường hô hấp. Do đó, bệnh vẫn có thể lây cho người khác. Với người bình thường, khỏe mạnh, bệnh có thể như cơn cảm thông thường. Tuy nhiên, với người thuộc nhóm nguy cơ - như lớn tuổi, mắc bệnh lý nền (tiểu đường, huyết áp…), suy giảm miễn dịch… - khi mắc COVID-19 thì sẽ rất nặng.

Cá nhân mắc bệnh truyền nhiễm cần có ý thức phải ở nhà, tự cách ly để không lây lan cho người khác. Đây là trách nhiệm và được quy định trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

 

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Từ khóa:   covid-19 tin y tế dịch covid-19

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