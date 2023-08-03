Sau một ngày ăn lòng lợn, người phụ nữ bị sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, nhập viện trong tình trạng ban tím toàn thân

Bệnh nhân nữ, 59 tuổi ở Hà Nội được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 2/8 trong tình trạng thở oxy mask 15l/ph. Bệnh nhân thở gắng sức phải chuyển sang thở oxy lưu lượng cao (HFNC).

Dẫn tin từ báo Nhân Dân, cách 4 ngày, bệnh nhân và gia đình có ăn lòng lợn (không ăn tiết canh), những người cùng ăn không ai mắc triệu chứng tương tự.

Sau ăn lòng lợn một ngày bệnh nhân xuất hiện sốt cao, liên tục rét run, kèm đi ngoài phân lỏng 5 lần/ngày, buồn nôn, nôn ra thức ăn, đau đầu âm ỉ, đau mỏi toàn thân.

Ảnh minh họa: Internet

Sang ngày thứ 2, bệnh nhân xuất hiện mảng tím đen trên da vùng mặt được gia đình đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng lơ mơ, huyết áp tụt, tổn thương da dạng ban tím toàn thân, xét nghiệm khí máu toan chuyển hoá nặng.

Bệnh nhân được cho thở oxy gọng kính/mask, lọc máu liên tục, cấy máu, dịch não tuỷ ra S.suis (liên cầu lợn).

Sau khi ăn lòng lợn cùng gia đình, nữ bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, xuất hiện các mảng tím đen trên da - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến ca bệnh trên, theo VietNamNet, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết có viêm màng não do S.suis, suy hô hấp, tình trạng bệnh cải thiện chậm. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực. Hiện tình trạng bệnh nhân đã được cải thiện.

Vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm được nấu chín kỹ. Để phòng tránh bệnh liên cầu lợn người dân không nên ăn tiết canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín. Không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn ốm chết hoặc sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh; không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, khi tiếp xúc với lợn, chế biến thịt lợn. Khi có biểu hiện mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời...

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