Mới đầu, ai cũng tưởng đó chỉ là nốt muỗi đốt bình thường nhưng không lâu sau đó, da Matteo mẩn đỏ, sưng đau, thân thể ngày càng không khỏe. Cậu bé được đưa tới bệnh viện nhưng tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Sina, cậu thiếu niên Matteo Chieu (14 tuổi, sống tại Udine, Italy) tận dụng kỳ nghỉ hè của mình để trở lại quê mẹ - thành phố Salinópolis, bang Pará, Brazil - thăm bà ngoại và họ hàng thân thiết. Khi ở nhà bà, cậu bị muỗi đốt.

Trước đó, theo Thanh Niên dẫn nguồn từ nhật báo The Daily Mirror, vào tháng 5/2021, cô Pepper và bạn trai là anh James có chuyến du lịch đến thành phố Antwerp của Bỉ. Trong chuyến đi này, cô bị một vết mũi đốt ở trên trán, ngay trên mắt phải. Tuy nhiên, vết đốt lại gây nhiễm trùng.

Biết tin, cha của Matteo - anh Roberto, đang kinh doanh cửa hàng giày ở Tolmezzo (Udine, Italy) lập tức dẹp bỏ công việc và bay đến Brazil lo cho con trai. Không may là tình trạng của Matteo trở nên tồi tệ hơn, cuối cùng cậu bé trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Đây là tình trạng rất hiếm khi xảy ra. Anh James cho biết cả 2 đều bị khá nhiều vết muỗi đốt nhưng anh thì hoàn toàn bình thường.

Sau chuyến đi, cả 2 trở về Anh. Nhưng đến ngày 7/7/2021, tình trạng nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng. Cô Pepper được đưa đến bệnh viện khi mắt phải bị sưng lớn. Các bác sĩ đã lập tức sử dụng kháng sinh để khống chế nhiễm trùng và cho cô trở về nhà.

Nhưng đến ngày 9/7, bệnh tình của Pepper ngày càng nặng, khiến cô ngất xỉu và một lần nữa được đưa đến bệnh viện. Đến ngày 12/7 thì cô tử vong.

Khám nghiệm tử thi sau đó phát hiện cô Pepper bị thuyên tắc do nhiễm trùng huyết. Đây là tình trạng các phân tử tạo ra từ quá trình nhiễm trùng di chuyển theo dòng máu và làm tắc mạch máu. Trong trường hợp của cô Pepper, vị trí bị thuyên tắc là mạch cảnh, mạch máu có chức năng đưa máu từ tim lên não.

Kết quả điều tra kết luận cô Pepper tử vong vì “nhiễm trùng nghiêm trọng do côn trùng đốt vào trán”. “Nhiễm trùng đã xâm nhập vào da của cô Pepper do một vết đốt côn trùng”, điều tra viên Nigel Parsley ở hạt Suffolk cho biết.

“Sau đó, nhiễm trùng đi vào động mạch cảnh ở cổ và gây tắc mạch máu dẫn lên não. Trước đây tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy”, ông Parsley nói thêm.