Thấy con sốt cao, liên tục sút cân, mẹ dùng dao lam rạch tay để nặn máu độc ra ngoài

Tin y tế 02/08/2023 17:48

Ngày 2/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng thông tin, khoa Nhi của viện này vừa tiếp nhận bệnh nhi 11 tuổi trú tại huyện Hà Quảng (Cao Bằng), nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, người mệt mỏi chán ăn, gầy sút cân.

Cụ thể, dẫn tin từ An ninh Thủ đô, theo lời người nhà bệnh nhi kể, gần đây thấy con sốt cao liên tục, nghe theo lời mách bảo người nhà nên gia đình cho trẻ uống thuốc lá cây, đồng thời đưa trẻ đi chữa mẹo bằng cách dùng dao lam rạch từng chấm nhỏ trên người để nặn máu độc ra ngoài cơ thể.

Thấy tình trạng của trẻ không thuyên giảm, gia đình mới cho đi bệnh viện tư nhân khám, sau đó đến bệnh viện tuyến tỉnh điều trị. Tại đây, qua thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi: Theo dõi Suy tủy xương/ Lupus ban đỏ hệ thống/ hội chứng thận hư.

Thấy con sốt cao, liên tục sút cân, mẹ dùng dao lam rạch tay để nặn máu độc ra ngoài - Ảnh 1
Thấy con sốt cao liên tục, người mệt mỏi chán ăn, gầy sút cân, gia đình cháu bé 11 tuổi ở Cao Bằng đã đưa trẻ đi chữa mẹo bằng cách dùng dao lam rạch từng chấm nhỏ trên người để nặn máu độc - Ảnh: An ninh Thủ đô 

Trước đó, từng có trường hợp tử vong do áp dụng cách dùng dao rạch để thải máu độc ra ngoài. Cụ thể, theo Tuổi Trẻ, ngày 27/6, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhi 10 tuổi bị nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, ngộ độc thuốc.

Cụ thể, bác sĩ Hoàng Kim Lâm - khoa điều trị tích cực nội, Bệnh viện Nhi trung ương - cho biết theo lời kể của người nhà, trước khi vào viện 8 ngày, trẻ ở nhà xuất hiện ho, sốt, chân tay lạnh, khó thở, mệt.

Gia đình ra chợ mua một cây thuốc khô (không rõ nguồn gốc) về cắt nhỏ sắc cho trẻ uống. Đồng thời, cho trẻ đi chữa mẹo bằng cách dùng dao lam rạch từng chấm nhỏ trên người để thải độc tố ra ngoài.

Sau khi thấy bệnh tình không thuyên giảm, gia đình mới cho trẻ đến bệnh viện thăm khám. Tại bệnh viện tỉnh, trẻ có triệu chứng sốt, mệt, da vàng sạm, bụng trướng, suy gan, thận, suy hô hấp.

Trẻ tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi trung ương điều trị trong tình trạng bóp bóng qua nội khí quản. Tại đây, trẻ được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy chức năng đa cơ quan. Trẻ được điều trị tích cực, tuy nhiên sau một ngày nằm viện, trẻ không đáp ứng điều trị và đã tử vong.

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn - trưởng khoa điều trị tích cực nội, Bệnh viện Nhi trung ương - cho biết biện pháp chữa bệnh cho trẻ bằng cách dùng dao lam nặn (hoặc rạch) lấy máu…, để chữa bệnh cho trẻ là phương pháp hoàn toàn không có tính khoa học.

Thấy con sốt cao, liên tục sút cân, mẹ dùng dao lam rạch tay để nặn máu độc ra ngoài - Ảnh 2
Nhiều trường hợp từng phải nhập viện khẩn vì phương pháp này - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ tuyệt đối không nên làm những điều này.

"Phương pháp này không những không chữa bệnh hiệu quả mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ. Dùng dao lam nặn lấy máu có thể khiến trẻ mất máu, phá hỏng hàng rào vi khuẩn tự nhiên của cơ thể khiến vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào cơ thể gây nhiễm trùng máu. Đồng thời, việc làm này làm trì hoãn việc đưa trẻ đến bệnh viện và mất đi thời gian vàng để cứu sống trẻ", bác sĩ Tuấn nói.

Các bác sĩ khuyến cáo trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc hoặc các phương pháp chữa bệnh nào cho trẻ, cha mẹ cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Cha mẹ không nên vì quá sốt ruột mà nghe những lời mách bảo, quảng cáo về các loại thuốc không rõ nguồn gốc, phương pháp điều trị bệnh phản khoa học khiến trẻ gặp nhiều biến chứng khôn lường, thậm chí tử vong.

Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Vụ 6 người nhập viện nguy cấp sau khi ăn chả lụa, mắm ở TP.HCM: Không đủ cơ sở kết luận là ngộ độc thực phẩm

Vụ 6 người nhập viện nguy cấp sau khi ăn chả lụa, mắm ở TP.HCM: Không đủ cơ sở kết luận là ngộ độc thực phẩm

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM vừa có văn bản báo cáo kết quả điều tra các vụ nghi ngờ ngộ độc botulinum, xảy ra trên địa bàn TP Thủ Đức vào thời điểm tháng 5 đến Cục An toàn thực phẩm (ATTP) và UBND TPHCM.

Xem thêm
Từ khóa:   rạch tay chữa bệnh tin y tế sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 15 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 15 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn