Thấy tình trạng của trẻ không thuyên giảm, gia đình mới cho đi bệnh viện tư nhân khám, sau đó đến bệnh viện tuyến tỉnh điều trị. Tại đây, qua thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi: Theo dõi Suy tủy xương/ Lupus ban đỏ hệ thống/ hội chứng thận hư.

Cụ thể, dẫn tin từ An ninh Thủ đô, theo lời người nhà bệnh nhi kể, gần đây thấy con sốt cao liên tục, nghe theo lời mách bảo người nhà nên gia đình cho trẻ uống thuốc lá cây, đồng thời đưa trẻ đi chữa mẹo bằng cách dùng dao lam rạch từng chấm nhỏ trên người để nặn máu độc ra ngoài cơ thể.

Cụ thể, bác sĩ Hoàng Kim Lâm - khoa điều trị tích cực nội, Bệnh viện Nhi trung ương - cho biết theo lời kể của người nhà, trước khi vào viện 8 ngày, trẻ ở nhà xuất hiện ho, sốt, chân tay lạnh, khó thở, mệt.

Trước đó, từng có trường hợp tử vong do áp dụng cách dùng dao rạch để thải máu độc ra ngoài. Cụ thể, theo Tuổi Trẻ, ngày 27/6, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhi 10 tuổi bị nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, ngộ độc thuốc.

Gia đình ra chợ mua một cây thuốc khô (không rõ nguồn gốc) về cắt nhỏ sắc cho trẻ uống. Đồng thời, cho trẻ đi chữa mẹo bằng cách dùng dao lam rạch từng chấm nhỏ trên người để thải độc tố ra ngoài.

Sau khi thấy bệnh tình không thuyên giảm, gia đình mới cho trẻ đến bệnh viện thăm khám. Tại bệnh viện tỉnh, trẻ có triệu chứng sốt, mệt, da vàng sạm, bụng trướng, suy gan, thận, suy hô hấp.

Trẻ tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi trung ương điều trị trong tình trạng bóp bóng qua nội khí quản. Tại đây, trẻ được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy chức năng đa cơ quan. Trẻ được điều trị tích cực, tuy nhiên sau một ngày nằm viện, trẻ không đáp ứng điều trị và đã tử vong.

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn - trưởng khoa điều trị tích cực nội, Bệnh viện Nhi trung ương - cho biết biện pháp chữa bệnh cho trẻ bằng cách dùng dao lam nặn (hoặc rạch) lấy máu…, để chữa bệnh cho trẻ là phương pháp hoàn toàn không có tính khoa học.

Nhiều trường hợp từng phải nhập viện khẩn vì phương pháp này - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ tuyệt đối không nên làm những điều này.

"Phương pháp này không những không chữa bệnh hiệu quả mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ. Dùng dao lam nặn lấy máu có thể khiến trẻ mất máu, phá hỏng hàng rào vi khuẩn tự nhiên của cơ thể khiến vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào cơ thể gây nhiễm trùng máu. Đồng thời, việc làm này làm trì hoãn việc đưa trẻ đến bệnh viện và mất đi thời gian vàng để cứu sống trẻ", bác sĩ Tuấn nói.

Các bác sĩ khuyến cáo trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc hoặc các phương pháp chữa bệnh nào cho trẻ, cha mẹ cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Cha mẹ không nên vì quá sốt ruột mà nghe những lời mách bảo, quảng cáo về các loại thuốc không rõ nguồn gốc, phương pháp điều trị bệnh phản khoa học khiến trẻ gặp nhiều biến chứng khôn lường, thậm chí tử vong.

Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.