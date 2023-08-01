Cảnh báo dịch tay chân miệng lan rộng ở TP.HCM: Các ca bệnh hầu hết đều dưới 6 tuổi

Tin y tế 01/08/2023 06:20

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP.HCM gửi UBND TP.HCM về hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn TP, tính từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 7/2023, TP.HCM có 13.173 ca mắc tay chân miệng (TCM).

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, các bệnh viện  tại TP.HCM đang điều trị 477 ca tay chân miệng, trong đó có 476 ca mắc tay chân miệng dưới 6 tuổi (chiếm 99,7%). Có 36 ca tay chân miệng nặng đang điều trị tại BV Nhi đồng 2, BV Nhi đồng TP và BV Bệnh nhiệt đới.

Riêng ngày 28/7, qua hệ thống giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát hiện 288 ca mắc tay chân miệng (trong đó đã bổ sung 22 ca mắc mới từ các ngày trước).

Cảnh báo dịch tay chân miệng lan rộng ở TP.HCM: Các ca bệnh hầu hết đều dưới 6 tuổi - Ảnh 1
1 bệnh nhi điều trị tay chân miệng - Ảnh: PLO

Cũng từ đầu năm 2023 đến nay, TP.HCM có 9.790 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Hiện các BV trên địa bàn TP.HCM điều trị 158 ca sốt xuất huyết (106 ca tại TP.HCM), trong đó 69 ca người lớn, 89 ca trẻ em. Đáng chú ý, có đến 13 ca sốt xuất huyết nặng, 8 ca đang thở máy xâm lấn, 2 ca đang được lọc máu đang điều trị tại BV Nhi đồng TP và BV Bệnh nhiệt đới.

Riêng ngày 28/7, qua hệ thống giám sát của HCDC phát hiện 22 ca mắc sốt xuất huyết (trong đó đã bổ sung 6 ca mắc mới từ các ngày trước).

Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết gia tăng, Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP và khu vực, kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin cho người dân biết về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng.

Ngoài ra, Sở cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng,…

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, các dấu hiệu bệnh tay chân miệng gồm: sốt (sốt nhẹ hoặc sốt cao) và tổn thương ở da (dát đỏ, mụn nước ở các vị trí đặc biệt như họng, quanh miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, đầu gối…). Tuy nhiên, nhiều khi cha mẹ phải rất tinh ý mới phát hiện kịp thời.

Theo BSCKI. Hoàng Tiến Thành - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Thái Bình, bệnh tay chân miệng có những dấu hiệu nhận biết khác nhau tùy vào từng giai đoạn.

Cảnh báo dịch tay chân miệng lan rộng ở TP.HCM: Các ca bệnh hầu hết đều dưới 6 tuổi - Ảnh 2
Dấu hiệu bệnh tay chân miệng - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Cụ thể như:

- Giai đoạn ủ bệnh 3 – 6 ngày.

- Giai đoạn khởi phát bắt đầu với các triệu chứng dễ nhận thấy gồm: Trẻ bị sốt, mệt mỏi, sốt nhẹ (37,5-38 độ C) hoặc bị sốt cao (38-39 độ C), đau họng, tổn thương, đau rát ở miệng, chảy nước bọt nhiều, biếng ăn, tiêu chảy vài lần trong ngày.

- Giai đoạn toàn phát (thường bắt đầu sau 1 – 2 ngày khởi phát bệnh), trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh như:

Trẻ bị phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông. Các bóng nước có đường kính 2 – 10mm, màu xám, hình bầu dục. Chúng có thể mọc lồi hoặc ẩn dưới da, sờ có cảm giác cộm, không đau, không ngứa.

Loét miệng: ở niêm mạc má, lợi và lưỡi của trẻ xuất hiện các bóng nước có đường kính 2 – 3mm, dễ vỡ. Khi vỡ tạo thành các vết loét khiến trẻ đau khi ăn, quấy khóc.

Dấu hiệu toàn thân nặng: rối loạn tri giác, mê sảng, co giật, nôn, tay chân run rẩy, tim đập nhanh, khó thở, tím tái… Gia đình cần đưa trẻ nhập viện ngay lập tức.

 

 

Thêm một ca tử vong do bị chó dại cắn: Ủ bệnh suốt 4 tháng, không đi chích ngừa vì đang thất nghiệp

Thêm một ca tử vong do bị chó dại cắn: Ủ bệnh suốt 4 tháng, không đi chích ngừa vì đang thất nghiệp

Chiều 31/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Thống Nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   tay chân miệng bệnh tay chân miệng tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 15 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 15 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn