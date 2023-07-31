Nhập viện trong tình trạng tai phải đau đớn, chảy máu và có dịch, người đàn ông tá hỏa phát hiện thứ 'làm ổ' bên trong

Tin y tế 31/07/2023 16:20

Chiều 31/7, theo tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhân V.V.T (63 tuổi, ở Ninh Bình) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sưng và đau nhiều trong tai, ù tai, nghe kém kèm xung huyết và tiết dịch.

Dẫn tin từ báo Hà Nội Mới, qua khai thác bệnh sử, ông T bị viêm tai giữa cách đây 2 năm. Một tuần trở lại đây, bệnh nhân có hiện tượng đau nhức nên đã đi khám tại một số cơ sở y tế và được điều trị bằng thuốc uống nhưng triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Tình trạng đau nhức ngày càng tăng.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương, sau khi tiến hành nội soi, các bác sĩ phát hiện nhiều con giòi lúc nhúc lấp đầy hòm nhĩ người bệnh. Các bác sĩ đã gắp ra hơn chục con giòi tại chỗ, tuy nhiên, do ống tai sưng nề, chít hẹp và còn rất nhiều giòi cùng tổ chức viêm bên trong nên không thể xử lý hết. Người bệnh được chỉ định tạm thời điều trị nội khoa, tiêm truyền kháng sinh, kê thuốc giảm viêm.

Nhập viện trong tình trạng tai phải đau đớn, chảy máu và có dịch, người đàn ông tá hỏa phát hiện thứ 'làm ổ' bên trong - Ảnh 1
Giòi làm tổ trong tai của người đàn ông - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân trên, theo Tuổi Trẻ, bác sĩ Phạm Anh Tuấn, khoa tai mũi họng trẻ em, Bệnh viện Tai mũi họng trung ương cho biết đây là trường hợp hiếm gặp.

"Nguyên nhân là do người bệnh có tiền sử bị viêm tai giữa không được điều trị triệt để và vệ sinh sạch, đúng cách nên còn mủ, thu hút ruồi cái đẻ trứng bên trong ổ viêm và phát triển thành giòi.

Giòi phát triển rất nhanh, càng để lâu càng nguy hiểm. Khi chúng lớn lên có thể ăn vào da, phần mềm của tai, tấn công tai giữa làm nhiễm trùng lan rộng.

Thậm chí có thể gây biến chứng nghiêm trọng như viêm màng não, viêm tai trong, dẫn đến tử vong", bác sĩ Tuấn cho hay.

Bác sĩ Anh Tuấn khuyến cáo người dân cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ, điều trị dứt điểm các bệnh lý về tai, nhất là khi bị viêm tai giữa, không nên chủ quan khi bị côn trùng bay vào tai.

Nếu thấy đau nhức, có dịch lạ như máu, mủ từ tai chảy ra cần đến thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa tai mũi họng để được các bác sĩ làm thuốc vệ sinh kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

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Bệnh nhân được thăm khám, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng để giúp loại trừ các tổn thương phối hợp và cuối cùng đi đến chẩn đoán là vết thương khuyết da nhiễm trùng mu bàn tay (T) do bị bỏng do điều trị sai cách.

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Từ khóa:   giòi làm ổ trong tai tin y tế sống khỏe

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