NÓNG: Ghi nhận trường hợp mèo nghi nhiễm cúm gia cầm H5N1

Cơ quan chức năng cho biết cần 2-3 ngày để xác định liệu ca nhiễm này có phải loại virus cúm gia cầm độc lực cao hay không.

Theo thông tin từ TTXVN dẫn nguồn từ Yonhap, ngày 29/7, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc đã nhận được thông báo một con mèo nghi nhiễm cúm gia cầm tại một khu chăn nuôi động vật ở phía Nam thủ đô Seoul.

Cơ quan chức năng cho biết cần 2-3 ngày để xác định liệu ca nhiễm này có phải loại virus cúm gia cầm độc lực cao hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, 2 con mèo tại một khu nuôi động vật ở Yongsan, trung tâm thủ đô Seoul, được xác nhận là đã nhiễm chủng virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1. Đây là những ca lây nhiễm virus H5N1 đầu tiên ở động vật có vú trong vòng 7 năm qua.

Dẫn tin từ VOV theo nguồn Reuters, H5N1 đã lây lan giữa gia cầm và chim hoang dã trong nhiều năm nhưng đã có những đợt bùng phát lẻ tẻ được báo cáo trên toàn cầu ở các loài động vật có vú như mèo, chồn và rái cá.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nguy cơ đối con người nhiễm H5N1 vẫn còn thấp, nhưng cảnh báo các báo cáo về nhiễm trùng ở động vật có vú vẫn cần được "theo dõi chặt chẽ".

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc trong tháng này đã cảnh báo về sự gia tăng liên tục của các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm trên toàn cầu làm dấy lên mối lo ngại rằng virus có thể thích nghi để lây nhiễm sang người dễ dàng hơn và kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát dịch bệnh, cải thiện vệ sinh tại các trang trại gia cầm.

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