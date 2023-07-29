Nuôi 79 con chó gây ô nhiễm: Bác sĩ cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó mèo...

Tin y tế 29/07/2023 16:20

Một hộ trên đường Hoàng Diệu, phường 9, quận 4 đang nuôi 79 con chó trong thời gian qua. Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm. Điều này đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân xung quanh.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, nhiều năm qua quận 4 đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của các hộ dân sinh sống tại đường Hoàng Diệu (phường 9, quận 4). Căn nhà số 190 Hoàng Diệu, ngang chỉ khoảng 2,6m, dài 10m là nơi bà N.T.M.T nuôi đến 79 con chó (trước đó là 82 con) khiến nhiều người bức xúc. 

Trước thực tế này, UBND quận 4 cho biết đã chỉ đạo UBND phường 9 và các cơ quan đơn vị chức năng phối hợp rà soát các quy định pháp lý để giải quyết phản ánh của người dân về việc nuôi chó trong không gian hẹp, xả chất thải bẩn ô nhiễm môi trường và thả rông chó ra đường gây nguy hiểm.

Nuôi 79 con chó gây ô nhiễm: Bác sĩ cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó mèo... - Ảnh 1
Căn nhà nhỏ nhưng nuôi tới 79 con chó - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cụ thể, vào tháng 7/2022, các đơn vị liên quan đã đến hộ bà N.T.M.T. kiểm tra thực tế, yêu cầu hộ này đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường và phải giảm số lượng đàn chó, không thả chó ra ngoài.

Đến tháng 4/2023, UBND quận 4 tiếp tục kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T. do vi phạm về việc xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép gây ô nhiễm môi trường. Tổng mức phạt là 64 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2023, bà T. không chấp hành và duy trì nuôi chó với số lượng lớn gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tại thời điểm này, số lượng đàn chó ghi nhận là 79 con, trong đó có 9 con chưa tiêm phòng do đang bệnh, mang thai và là chó con dưới 3 tháng tuổi.

Từ đó đến nay, quận cũng chỉ đạo UBND phường 9 cùng các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra và theo dõi việc chấp hành của hộ bà T.. Đồng thời, tiếp tục vận động giảm đàn, di dời đàn chó đến địa điểm phù hợp.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhiều người lo ngại vì việc nuôi chó mèo với số lượng lớn trong một không gian nhỏ có ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt – Nga thuộc Bộ Quốc phòng, việc nuôi chó mèo nhiều như vậy thì nguy cơ gây nhiễm giun chó mèo là có thể xảy ra. Còn nếu người dân xung quanh tiếp xúc với nhiều chó mèo cũng có thể nhiễm giun chó mèo.

Người dân cần chú ý triệu chứng sau đây: Nếu mẩn ngứa kéo dài trên 6 tuần, dùng thuốc chống dị ứng thông thường không hiệu quả thì nên nghĩ đến việc mình bị nhiễm ký sinh trùng. Trong đó, nhiễm ấu trùng giun đũa chó, mèo là bệnh khá thường gặp.

Nuôi 79 con chó gây ô nhiễm: Bác sĩ cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó mèo... - Ảnh 2
1 trường hợp bệnh nhân bị lây nhiễm ấu trùng từ chó mèo với các triệu chứng như ngứa da, dị ứng, nổi mề đay, nổi cục u ở da - Ảnh: PLO

Bệnh có hai thể, là thể ấu trùng di chuyển nội tạng và thể ấu trùng di chuyển ở mắt.

Khi bị thể ấu trùng di chuyển nội tạng, người lớn hoặc trẻ em có thể có các triệu chứng như ngứa da, dị ứng, nổi mề đay, nổi cục u ở da. Ngoài ra, có thể mệt mỏi kéo dài, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, đau đầu, ho hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài, không đáp ứng với các phương pháp điều trị thông thường.

Với thể ấu trùng di chuyển ở mắt, thường chỉ gặp ở trẻ em, triệu chứng chính là mờ mắt, không đau, không viêm đỏ, nên khó phát hiện sớm. Khi khám nhãn khoa có thể nhầm với u nguyên bào võng mạc, và thường để lại di chứng là mờ mắt.

Bệnh nhiễm ấu trùng giun đũa chó mèo rất hay gặp ở các nước đang phát triển, các nước vùng nhiệt đới, đặc biệt ở các vùng quê, mức sống thấp. Nguyên nhân là do trứng của giun đũa chó (Toxocara canis), giun đũa mèo (Toxorara cati) và các giun đũa tròn động vật khác.

- Bệnh lây qua đường tiêu hóa: Trứng của giun đũa chó mèo theo phân ra ngoài, phát triển thành phôi và tồn tại trong đất, cát hay ô nhiễm vào nước.

- Trẻ em nghịch đất, cát, hoặc khi chúng ta ôm ấp chó mèo nhiễm bệnh, hoặc ăn đồ ăn sống, rau sống được rửa bằng nước ô nhiễm trứng giun thì sẽ bị nhiễm bệnh.

Khi phôi chứa trứng giun vào ruột, nó phát triển thành ấu trùng và xuyên qua thành ruột, đến các cơ quan nội tạng như gan-lách, phổi, hệ thần kinh hoặc di chuyển đến mắt. Chúng có thể di chuyển trong cơ thể vài tháng cho tới khi bị hệ miễn dịch của cơ thể bao vây, ức chế sự phát triển.

Ấu trùng giun đũa chó mèo không bao giờ phát triển thành giun đũa như ở chó mèo, nó chỉ gây viêm tại chỗ, và khiến cơ thể sinh ra các phản ứng miễn dịch chống lại ấu trùng giun.

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