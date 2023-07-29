Đi du lịch cùng gia đình, bé trai 3 tuổi bị chó thả rông cắn rách mặt, phải khâu 32 mũi

Tin y tế 29/07/2023 13:21

Cháu bé 3 tuổi ở Bình Phước bị chó thả rông cắn khi đi tham quan cùng gia đình tại xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn (Bình Định).

Theo thông tin từ Dân Việt, ngày 29/7, ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, đại diện Sở Du lịch đã đến động viên, thăm hỏi tình hình sức khoẻ của bé trai hơn 3 tuổi ở Bình Phước bị chó thả rông cắn rách mặt khi đi du lịch cùng gia đình ở Bình Định.

Đi du lịch cùng gia đình, bé trai 3 tuổi bị chó thả rông cắn rách mặt, phải khâu 32 mũi - Ảnh 1
Đại diện Sở Du lịch Bình Định đến thăm hỏi gia đình nạn nhân - Ảnh: Dân Việt 

"Đây là sự việc không ai mong muốn, tới đây chúng tôi sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương bàn giải pháp để xử lý đối với tình trạng chó thả rông ngoài đường, đặc biệt là các tuyến đi bộ", ông Thanh nói.

Ông Nguyễn Viết Hay (ở tỉnh Bình Phước, bố nạn nhân) kể lại, anh đưa gia đình đi du lịch tại Bình Định, vào ngày 27/7 khi đang tham quan ở Eo Gió và di chuyển sang đường đá xanh làng Bích hoạ (thuộc xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn) thì con trai anh là cháu N.V.M.A (3,5 tuổi), bất ngờ bị một con chó nhảy ra ngoài đường, tấn công vào vùng mặt. 

Thấy tình huống nguy hiểm, người đi cùng đã nhanh chóng đạp con chó ra ngoài.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tiền Phong, bác sĩ Nguyễn Võ Huyền Trân (Bệnh viện Đa Khoa Thu Phúc, ở TP Quy Nhơn) cho biết, bệnh viện tiếp nhận cháu A. trong tình trạng nhiều vết thương. Kích thước vết thương từ 4 -6cm, trong đó vết thương dưới cằm dài 8cm, rách sâu và rách nhiều hướng.

Đi du lịch cùng gia đình, bé trai 3 tuổi bị chó thả rông cắn rách mặt, phải khâu 32 mũi - Ảnh 2
Vết thương trên miệng cháu A - Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau đó, bệnh viện đã làm sạch, cắt lọc, xử lý thuốc và tiến hành khâu vết thương (32 mũi). Hiện tại, sức khỏe của cháu ổn định, không sốt.

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