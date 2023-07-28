Ngày 28/7, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ của bệnh viện phối hợp cùng với chuyên gia từ tuyến trung ương về phẫu thuật cắt bỏ một thận phụ cho nữ bệnh nhân trẻ.

Theo thông tin từ VietNamNet, bệnh nhân P.T.D. (25 tuổi, trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau tức bụng và vùng thắt lưng, mỗi khi đi tiểu thường bị đau rát, màu đục, tiểu khó, có mùi hôi. Sau khi làm các xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm, chụp CT hệ tiết niệu, các bác sĩ xác định chị D. có dị tật thận niệu quản đôi bên phải, nhiễm trùng đường tiết niệu. Bác sĩ Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cùng với Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Ngoại tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) đã thực hiện thành công kỹ thuật phức tạp nội soi cắt thận phụ bên phải cho chị D.

Ca phẫu thuật khó cần độ chính xác cao diễn ra an toàn và thành công. Sau một tuần điều trị, bệnh nhân ổn định và được ra viện. Trước đó, vào năm 2019, cũng xuất hiện 1 trường hợp bệnh nhân nhập viện phát hiện có tới 3 quả thận, buộc phải cắt bỏ.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ 1 quả thận cho cô gái - Ảnh: VietNamNet Cụ thể, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, chị Nguyễn Thị Như T. nhập viện trong tình trạng đau hông trái, đau âm ỉ dài ngày. Người nhà bệnh nhân cho biết chị đã từng đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán bị nang thận. Qua kiểm tra, kết hợp với kết quả siêu âm, chụp CT, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có 1 quả thận phải và thận đôi bên trái cùng niệu quản. Nữ bệnh nhân thường xuyên đau hông âm ỉ, dài ngày - Ảnh: Tuổi Trẻ Bác sĩ Bùi Khắc Thái, thuộc khoa ngoại tổng quát Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ, cho biết bệnh nhân có 1 thận phụ, thận này đổ thấp xuống cổ bàng quang, do các cơ ở đó khỏe nên đã thắt miệng lại, làm ứ nước trong thận phụ. Thận phụ được nuôi dưỡng từ máu của thận chính nên cả 2 thận không thể hoạt động bình thường được, gây giảm chức năng thận dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu từ quả thận phụ. Do đó các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ quả thận phụ.

Ăn thịt bò tái vì nghĩ bổ dưỡng hơn nấu chín, cô gái tá hỏa phát hiện sán dài 6m trong cơ thể Nữ bệnh nhân N.T.H. (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, cô hốt hoảng khi phát hiện ở đồ lót của mình có vật thể lạ giống những đoạn dây trắng có hình sơ mít và vẫn chuyển động, ngọ nguậy. Những vật thể lạ này bò ra từ hậu môn khiến cô sợ hãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hy-huu-co-gai-25-tuoi-thuong-au-lung-i-tieu-kho-en-benh-vien-kham-phat-hien-co-3-qua-than-605850.html