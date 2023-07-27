Phát hiện dấu hiệu báo trước hàng chục năm của tình trạng sa sút trí tuệ

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng lượng bất thường của một số loại protein có liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ.

Theo Dân Trí dẫn nguồn từ Sciencealert, các nhà khoa học vừa phát hiện một chỉ số sinh học trong máu, là dấu hiệu báo trước hàng chục năm của tình trạng sa sút trí tuệ. Nhóm các nhà khoa học ở Viện quốc gia Lão khoa, Trường đại học Texas và Trường Y tế cộng đồng Hopkins Bloomberg, Mỹ và một số viện nghiên cứu khác trên thế giới đã nghiên cứu dữ liệu của 10.981 người được thu thập trong 25 năm qua.

Họ đã phân tích hệ protein của những người này và nhận thấy 32 protein trong máu khi ở mức cao hoặc thấp bất thường ở nhóm người từ 45 đến 60 tuổi là dấu hiệu báo trước nguy cơ sa sút trí tuệ ở quãng đời về sau. Một ngày nào đó chúng ta có thể hiểu biết đầy đủ về bệnh Alzheimer bắt đầu như thế nào nhờ theo dõi sự mất cân bằng trong các dấu hiệu qua xét nghiệm máu - Ảnh minh họa: Internet Nghiên cứu này chưa đi sâu tìm hiểu lý do vì sao sự mất cân bằng protein như vậy lại liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ, nhưng kết quả nghiên cứu hoàn toàn hữu ích để các nhà khoa học đánh giá chính xác hơn nguy cơ sa sút trí tuệ ở người cao tuổi.

Điều thú vị là nhiều protein này không liên quan trực tiếp đến hoạt động của não. Phát hiện này củng cố thêm cho nghiên cứu trước đây cho biết khởi điểm của chứng mất trí nhớ và các tác nhân cơ bản của tình trạng này không phải chỉ xảy ra trong não. Một số protein đã được xác định có liên quan đến mức độ điều hòa của hệ protein. Quá trình điều hòa này giúp ngăn chặn các khối protein tìm thấy trong não của người mắc bệnh Alzheimer. Các protein khác giữ vai trò chủ chốt trong hệ miễn dịch, từ đó cho thấy có thể có phản ứng hoặc suy yếu nhẹ của hệ miễn dịch làm tăng khả năng mắc chứng mất trí nhớ. Với nghiên cứu này, cuối cùng chúng ta có thể xét nghiệm máu để tìm ra dấu hiệu của nguy cơ sa sút trí tuệ. Càng phát hiện sớm bệnh, các phương pháp điều trị càng hiệu quả hơn. Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, sa sút trí tuệ có thể gặp trong nhiều bệnh khác nhau trong đó phổ biến nhất là bệnh Alzheimer (chiếm 60 - 80% tổng số các bệnh nhân sa sút trí tuệ). Sa sút trí tuệ là hội chứng lâm sàng được gây ra bởi tổn thương não với đặc trưng bởi các biểu hiện suy giảm các lĩnh vực nhận thức - Ảnh minh họa: Internet BSCKII. Bùi Văn San - Phòng Tâm thần người già, Viện Sức khỏe tâm thần (BV Bạch Mai) cho biết, các triệu chứng sa sút trí tuệ khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân, nhưng các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến bao gồm: Thay đổi nhận thức Mất trí nhớ Khó giao tiếp hoặc tìm từ Khó khăn với khả năng thị giác và không gian, chẳng hạn như bị lạc trong khi lái xe Khó xử lý các nhiệm vụ phức tạp Khó khăn trong việc lập kế hoạch và tổ chức Khó khăn với sự phối hợp và chức năng vận động Nhầm lẫn và mất phương hướng

Đau ngực kéo dài không rõ nguyên nhân, người phụ nữ ở TP.HCM đi khám phát hiện bệnh lạ, nguy cơ đột tử bất kỳ lúc nào BS Lương Công Hiếu, Phó trưởng khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho một trường hợp nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

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