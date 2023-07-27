Xịt thuốc chữa ngạt mũi suốt 10 năm vì nghĩ vô hại, chàng trai ở Hà Nội tá hoả thấy người rậm lông, mặt tròn xoe, đỏ ửng

"Mình nghĩ xịt mũi là bình thường, không gây hại gì nên cứ thấy khó chịu là dùng, và dùng kéo dài 10 năm nay", N. cho biết.

Theo thông tin từ Dân Trí, chàng trai 24 tuổi cho biết bị chứng ngạt mũi kinh niên. Khoảng 10 năm nay, bệnh nhân bị tình trạng ngạt mũi trầm trọng, luôn phải thở bằng miệng. Vì thế, trong túi N. lúc nào cũng có sẵn các loại thuốc xịt mũi chữa ngạt.

Tuy nhiên, ngoài các triệu chứng về mũi xoang, khi thăm khám, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng phát hiện bệnh nhân có những biểu hiện rất kín đáo của bệnh lý nội tiết giống Hội chứng Cushing như rậm lông, mặt tròn đỏ, da mỏng, nhiều vết rạn da, yếu và giảm khối lượng cơ gốc chi…

BS Thảo cho biết, khi bệnh nhân đến khám với triệu chứng ngạt mũi, các bác sĩ đã cho nhập viện để chuẩn bị cho phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới.

Sau khi hoãn phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển khám chuyên khoa Nội tiết. Qua khai thác tiền sử, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân này có một giai đoạn hơn 5 năm liên tục mỗi ngày đều tự ý sử dụng thuốc xịt mũi chống ngạt mũi có hoạt chất chống viêm dexamethasone.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ Cortisol máu của bệnh nhân lúc 8h sáng ở mức rất thấp, (1,5nmol/L, chỉ số bình thường 166-507nmol/L). Bệnh nhân sau đó được hoãn phẫu thuật để điều trị bệnh lý nội tiết suy thượng thận thứ phát.

BS chuyên khoa nội tiết Lưu Thúy Quỳnh cho biết, suy thượng thận thứ phát do thuốc là tình trạng giảm tiết cortisol của tuyến thượng thận do sự ức chế từ nồng độ Corticoid cao quá mức cho phép trong máu trong một thời gian dài.

"Việc sử dụng tràn lan các sản phẩm thuốc chứa corticoid như thuốc tân dược, thuốc hít, thuốc xịt và đặc biệt là các thuốc trộn, thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc… là nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng này", BS Quỳnh cho biết.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên mắc tình trạng trên khi sử dụng thuốc xịt mũi, theo VietNamNet, 1 bệnh nhi 10 tuổi, quê Bắc Giang khám tại Bệnh viện Bãi Cháy do bị viêm mũi, ngạt mũi, dùng thuốc xịt tai mũi họng lâu ngày không đỡ.

Bệnh nhi bị sưng phù mặt và rậm lông chân tay - Ảnh: VietNamNet

Bé đến khám trong tình trạng có gương mặt cushing (tròn, đỏ, sưng húp), chân tay rậm lông. Xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy chỉ số cortisol thấp (3,43 nmol/l).

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị suy tuyến thượng thận do dùng thuốc có corticoid, viêm mũi xoang cấp. Trẻ được điều trị bù canxi, sử dụng thuốc hydrocotisol.