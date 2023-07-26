Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, vụ ngộ độc thứ nhất liên quan người dân thôn 2, xã Phước Chánh.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 26/7, Sở Y tế Quảng Nam cho hay vừa có thêm hai vụ ngộ độc thực phẩm liên quan việc người dân ở địa phương này ăn cá muối ủ chua khiến 3 người nhập viện.

Trưa 21/7, anh Hồ Văn Nguyên (36 tuổi, thôn 2) ăn cơm trưa cùng với vợ là chị Hồ Thị Hia (24 tuổi) và hai người bạn tại phòng trọ của mình ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Hai vợ chồng anh làm công nhân tại đây.

Tại bữa ăn có món cá niên muối ủ chua do anh Nguyên tự đánh bắt ở suối, mang ra Đà Nẵng tự làm, ngoài ra còn có cơm, cá nục chiên, canh.

Sau khi dùng bữa trưa, đến 19h cùng ngày chị Hia bắt đầu nôn, khó thở, đại tiểu tiện khó và được đưa đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà.

Món cá muối ủ chua - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sáng 24/7 sau khi bệnh không thuyên giảm và có tiến triển nặng hơn, bệnh nhân bị khó thở, nhìn mờ, bụng trướng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Một người khác cũng bị ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua là Hồ Văn Đèo (22 tuổi), sau khi ăn cùng với vợ chồng anh Nguyên, đến sáng 22/7 anh nôn nhiều lần, người mệt, đau đầu, đau họng, choáng, không ăn uống được.

Sau đó anh được bạn chở từ Đà Nẵng về huyện Phước Sơn vào Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn điều trị. Tại đây anh được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày.

Đến ngày 24/7 bệnh nhân mệt, ăn uống kém, nhìn mờ, bụng trướng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

1 trường hợp ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua phải nhập viện điều trị - Ảnh: Người Lao Động

Vụ ngộ độc thứ 2 xảy ra tại khu vực rừng núi xã Phước Chánh, nhóm 7 người dùng cơm gồm món ăn sau cá thập cẩm (ca niên, cá rô, cá trắng) do anh Hồ Văn Theo tự đánh bắt tại suối Nước Mỹ (thuộc xã Phước Chánh) tự làm ủ chua ăn kèm cơm.

Cụ thể, dẫn tin từ Người Lao Động, trưa ngày 23/7, sau khi dùng cơm tại rừng thì em Hồ Văn Quyết cùng mẹ về nhà, đến 18 giờ dùng cơm tối cùng mẹ gồm cơm và cá kho. Đến 20 giờ, Quyết van đau đầu, buồn nôn, nôn (5 lần), choáng, người mệt mỏi. Trong ngày 24-7, anh không ăn uống được, buồn nôn, nôn (2 lần) nên lúc 19 giờ 45 phút được anh trai đưa vào khoa Cấp cứu TTYT huyện Phước Sơn điều trị. Sau đó, được truyền dịch và chuyển lên tuyến trên (Bệnh viện ĐKKV MN phía Bắc Quảng Nam) lúc 20 giờ 39 để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Các trường hợp còn lại không có triệu chứng gì bất thường.