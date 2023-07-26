Con rắn cắn bé bị mọi người đánh chết chiều 24/7, còn bé vẫn chơi và ăn uống bình thường nên gia đình không đưa đi viện mà lấy thảo dược đắp vào vết thương. Sau một đêm, chân trái tím đen, trẻ sốt cao, co giật, được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VnExpress, bé trai 2 tuổi ở Tuyên Quang đang ngủ trưa trên giường thì bị rắn hổ mang bò vào cắn chân trái, người nhà lấy thảo dược đắp vào vết thương khiến trẻ sốt cao, co giật.

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, BS.CKI. Nguyễn Thị Thanh Hương - Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo: Khi trẻ bị rắn cắn, đặc biệt là khi bị rắn độc cắn, trẻ cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.

Ngày 25/7, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang cho biết bé nhập viện sau 22 giờ bị rắn cắn, tình trạng nguy kịch, co giật từng cơn, hôn mê. Bác sĩ sơ cấp cứu, sử dụng kháng sinh để kiểm soát vết thương, đồng thời hội chẩn với đồng nghiệp Bệnh viện Nhi Trung ương và chuyển bé lên tuyến trên điều trị.

Trong lúc chờ đợi để có xe đưa trẻ đi cấp cứu, các gia đình cần lưu ý một số điểm như:

Cho trẻ ngồi hoặc nằm xuống, cố gắng hạn chế cử động;

Điều chỉnh tư thế để giữ vùng bị rắn cắn thấp hơn tim, ngay cả trong lúc trẻ được vận chuyển đến bệnh viện;

Nếu có thể, bạn hãy rửa vết thương cho trẻ bằng xà phòng và nước;

Tháo bỏ đồng hồ, đồ trang sức (nếu có) và nới lỏng quần áo để giảm khó chịu trong trường hợp trẻ bị sưng tấy;

Có thể quấn băng gạc sạch lên vết thương để làm chậm sự di chuyển của nọc độc trong cơ thể (Tuy nhiên, không băng quá chặt để đảm bảo máu lưu thông bình thường).

Tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, bệnh nhi khẩn trương được các y bác sĩ cấp cứu ngay lập tức, chạy đua từng giờ từng phút để cứu trẻ - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Ngoài ra, nếu bạn là người phát hiện trẻ bị rắn cắn hãy cố gắng ghi nhớ một số thông tin như thời điểm bị cắn; kích thước, màu sắc, đặc điểm của con rắn (nếu có thể); các phản ứng đầu tiên của nạn nhân… để cung cấp cho bác sĩ. Điều này nhằm hỗ trợ việc điều trị diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Tuyệt đối không dùng miệng hút nọc độc từ vết cắn;Không rạch vết thương bằng dao; Không cố đuổi theo để bắt, giết con rắn; Không cầm máu bằng garo; Không chườm đá, đắp lá cây hoặc bôi bất cứ thuốc gì lên vết thương; Không tự ý cho trẻ uống thuốc; Không cho trẻ uống rượu hoặc đồ uống chứa caffeine để giảm đau.