Anh L.V.P. (31 tuổi), ở thôn Trung Thanh, xã Tam Mỹ Tây bị ong vò đốt đã tử vong trong đêm 23/7.

Theo thông tin từ Đại Đoàn Kết, sáng 24/7, ông Phan Đình Dung, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận, anh L.V.P. (31 tuổi), ở thôn Trung Thanh, xã Tam Mỹ Tây bị ong vò đốt đã tử vong trong đêm 23/7.

Anh P. thiệt mạng vì bị ong vò vẽ đốt dù được cấp cứu tích cực - Ảnh: VTC News

Theo ông Dung, sau khi đưa vào Bệnh viện đa khoa Trung Ưng (BVĐK TƯ) Quảng Nam điều trị trong tình trạng nguy kịch thì chiều tối hôm qua (23/7), theo nguyện vọng của gia đình, anh P. được người nhà xin chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị nhưng đã không qua khỏi. Hiện thi thể anh P. cũng được đưa về nhà trong đêm để lo hậu sự.

Trước đó, anh L.V.P. cùng một số người khác đi lấy tổ ong vò vẽ để lấy nhộng bán kiếm tiền lo cho gia đình. Trong lúc lấy tổ ong, không may anh P. bị ong đốt rất nhiều mũi vào vùng mặt và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ong vò vẽ đốt gây nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VTC News, hoàn cảnh anh P. thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định và đang nuôi 3 con nhỏ. Địa phương đang vận động người dân quyên góp, hỗ trợ cho gia đình để lo hậu sự cho anh P. Ngoài ra, các trang mạng xã hội cũng đang kêu gọi để hỗ trợ thêm cho gia đình

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