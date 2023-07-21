Trước đó vào khoảng 17h ngày 20/7, cháu T.N.T.V. (5 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang ngồi chơi trước cửa nhà thì bất ngờ bị một con chó lạ lao vào tấn công. Con chó lớn đã cắn xé khiến vùng mặt, đầu của cháu V. bị rách, mất một mảng da lớn.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 21/7, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết đã cấp cứu thành công cho một cháu bé bị chó cắn khiến nhiều vị trí trên khuôn mặt bị rách, biến dạng.

Phát hiện sự việc, người thân đã đến giải cứu và đưa cháu V. đi bệnh viện huyện sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu.

Cháu V. nhập viện trong tình trạng da vùng trán, quanh mắt trái bị cắn mất một mảng da to khoảng 8x6cm. Phần lông mày bên trái của cháu V. bị mất hẳn. Ngoài ra còn có vết thương dài khoảng 10cm phía trên đầu.

"Gia đình có nhặt được một phần miếng da chó cắn rời ra với hi vọng có thể khâu lại được cho cháu. Nhưng thời gian từ khi bị cắn đến bệnh viện khoảng 3 giờ đồng hồ, chưa kể miếng da bị đứt rời, nhiễm bẩn, nên nếu ghép vào sẽ có nguy cơ hoại tử.

Trước một khuyết hổng lớn ở vùng mặt, chúng tôi quyết định lấy da phần đầu và trán 2 bên ra", bác sĩ Nguyễn Quang Hà, khoa Răng - Hàm - Mặt Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chia sẻ.

Ca mổ cho cháu V. kéo dài gần 4 giờ đồng hồ thành công tốt đẹp. Sau phẫu thuật, mắt cháu V. không bị co kéo nên sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đến chức năng của mắt.

Sau khi phẫu thuật, bác sĩ cũng khuyên gia đình tiêm phòng bệnh dại cho cháu V. để đảm bảo an toàn. Hiện tình trạng sức khỏe cháu V. ổn định.

Thời gian qua, nhiều trường hợp trẻ bị chó tấn công vô cùng nguy hiểm - Ảnh: báo Phụ nữ

Một trường hợp tương tự tại Hà Nội cũng bị chó tấn công khiến trẻ rách mặt, đứt vành tai. Cụ thể, dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, trường hợp là bệnh nhi Hoàng Phước N., 8 tuổi (ở Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hoảng hốt, sợ hãi, mặt bị cào rách, vành tai phải biến dạng, mất một phần sụn, chảy nhiều máu.

Qua khai thác bệnh sử, người nhà bệnh nhi cho biết: "Vết thương là do bị chó lạ vồ, cào vào tai khi bé vừa ra khỏi nhà. Đó là giống chó Phú Quốc, rất to, cao khoảng 50cm, đang được thả rông và không đeo rọ mõm, chó lao vào bé rất nhanh nên người nhà không kịp ngăn cản".

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi bị chó cào tai - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Sau khi tai nạn xảy ra, bé N. được gia đình đưa ngay đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Các bác sĩ đã sơ cứu vết thương rồi hội chẩn với chuyên khoa truyền nhiễm – Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để đánh giá nguy cơ về bệnh dại. Bệnh nhi sau đó được tiêm phòng dại và trở lại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thực hiện phẫu thuật phục hồi vành tai.