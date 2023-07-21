Bé 5 tuổi bị chó lạ tấn công, cắn rách mặt, biến dạng, mất hẳn 1 bên lông mày

Tin y tế 21/07/2023 10:11

Khoảng 17h ngày 20/7, cháu T.N.T.V. (5 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang ngồi chơi trước cửa nhà thì bất ngờ bị một con chó lạ lao vào tấn công.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 21/7, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết đã cấp cứu thành công cho một cháu bé bị chó cắn khiến nhiều vị trí trên khuôn mặt bị rách, biến dạng.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 20/7, cháu T.N.T.V. (5 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang ngồi chơi trước cửa nhà thì bất ngờ bị một con chó lạ lao vào tấn công. Con chó lớn đã cắn xé khiến vùng mặt, đầu của cháu V. bị rách, mất một mảng da lớn.

Bé 5 tuổi bị chó lạ tấn công, cắn rách mặt, biến dạng, mất hẳn 1 bên lông mày - Ảnh 1

Bé 5 tuổi bị chó lạ tấn công, cắn rách mặt, biến dạng, mất hẳn 1 bên lông mày - Ảnh 2
 Cháu V. bị chó cắn vào vùng mặt - Ảnh: Dân Trí

Phát hiện sự việc, người thân đã đến giải cứu và đưa cháu V. đi bệnh viện huyện sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu.

Cháu V. nhập viện trong tình trạng da vùng trán, quanh mắt trái bị cắn mất một mảng da to khoảng 8x6cm. Phần lông mày bên trái của cháu V. bị mất hẳn. Ngoài ra còn có vết thương dài khoảng 10cm phía trên đầu.

"Gia đình có nhặt được một phần miếng da chó cắn rời ra với hi vọng có thể khâu lại được cho cháu. Nhưng thời gian từ khi bị cắn đến bệnh viện khoảng 3 giờ đồng hồ, chưa kể miếng da bị đứt rời, nhiễm bẩn, nên nếu ghép vào sẽ có nguy cơ hoại tử.

Trước một khuyết hổng lớn ở vùng mặt, chúng tôi quyết định lấy da phần đầu và trán 2 bên ra", bác sĩ Nguyễn Quang Hà, khoa Răng - Hàm - Mặt Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chia sẻ.

Ca mổ cho cháu V. kéo dài gần 4 giờ đồng hồ thành công tốt đẹp. Sau phẫu thuật, mắt cháu V. không bị co kéo nên sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đến chức năng của mắt.

Sau khi phẫu thuật, bác sĩ cũng khuyên gia đình tiêm phòng bệnh dại cho cháu V. để đảm bảo an toàn. Hiện tình trạng sức khỏe cháu V. ổn định.

Bé 5 tuổi bị chó lạ tấn công, cắn rách mặt, biến dạng, mất hẳn 1 bên lông mày - Ảnh 3
Thời gian qua, nhiều trường hợp trẻ bị chó tấn công vô cùng nguy hiểm - Ảnh: báo Phụ nữ 

Một trường hợp tương tự tại Hà Nội cũng bị chó tấn công khiến trẻ rách mặt, đứt vành tai. Cụ thể, dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, trường hợp là bệnh nhi Hoàng Phước N., 8 tuổi (ở Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hoảng hốt, sợ hãi, mặt bị cào rách, vành tai phải biến dạng, mất một phần sụn, chảy nhiều máu.

Qua khai thác bệnh sử, người nhà bệnh nhi cho biết: "Vết thương là do bị chó lạ vồ, cào vào tai khi bé vừa ra khỏi nhà. Đó là giống chó Phú Quốc, rất to, cao khoảng 50cm, đang được thả rông và không đeo rọ mõm, chó lao vào bé rất nhanh nên người nhà không kịp ngăn cản".

Bé 5 tuổi bị chó lạ tấn công, cắn rách mặt, biến dạng, mất hẳn 1 bên lông mày - Ảnh 4
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi bị chó cào tai - Ảnh: Sức khỏe Đời sống 

Sau khi tai nạn xảy ra, bé N. được gia đình đưa ngay đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Các bác sĩ đã sơ cứu vết thương rồi hội chẩn với chuyên khoa truyền nhiễm – Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để đánh giá nguy cơ về bệnh dại. Bệnh nhi sau đó được tiêm phòng dại và trở lại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thực hiện phẫu thuật phục hồi vành tai.

Nhổ một sợi lông, thiếu nữ phải nằm viện cả tuần, chân sưng nề, mưng mủ

Nhổ một sợi lông, thiếu nữ phải nằm viện cả tuần, chân sưng nề, mưng mủ

Tại thời điểm nhập viện, chân bệnh nhân bị tấy đỏ, đầu ngón chân cái mưng mủ. Không chỉ vậy, từ cổ chân đến bàn chân của cô gái này đều sưng nề.

Xem thêm
Từ khóa:   chó cắn trẻ bị chó cắn chó dại

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn