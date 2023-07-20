Tiêm 'mũi phong thủy', nam thanh niên ở TP.HCM nhập viện khẩn cấp: Filler mua trên mạng với giá chỉ 300 nghìn

Sau khi tiêm 5 phút, người bệnh xuất hiện đau đầu kèm nôn ói, đau mắt phải – nhìn mờ, chóng mặt, phải nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 20/7, Công an Quận 10, TPHCM đang phối hợp với Sở Y tế TPHCM, Phòng Y tế Quận 10 điều tra, làm rõ nguyên nhân một bệnh nhân nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy trong lĩnh vực thẩm mỹ (filler) tại địa chỉ 361 Bà Hạt, phường 4, quận 10.

Cụ thể, ngày 17/7, anh N.V.H. (SN 2002, quê Đồng Nai) đến địa chỉ trên để tiêm filler phong thủy (tiêm vùng mũi).

Sau khi tiêm 5 phút, người bệnh xuất hiện đau đầu kèm nôn ói, đau mắt phải – nhìn mờ, chóng mặt nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Nhận tin báo, Sở Y tế TPHCM phối hợp với Phòng Y tế Quận 10 và chính quyền phường 4 kiểm tra xác minh tại địa chỉ 361 Bà Hạt.

Phía trước địa điểm tiêm filler là biển hiệu kinh doanh “Bánh mì, xôi mặn Ngọc Ánh”, tầng 1 là nhà trọ sinh viên thuê - Ảnh: Tạp chí Thương Trường

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tạp chí Thương Trường, Sở Y tế phối hợp với Phòng Y tế Quận 10 và Chính quyền địa phương Phường 4, Quận 10 kiểm tra xác minh tại địa chỉ 361 Bà Hạt, Phường 4, Quận 10 ghi nhận, phía trước là biển hiệu kinh doanh “Bánh mì, xôi mặn Ngọc Ánh”, tầng 1 là nhà trọ sinh viên thuê.

Người bệnh NVH được hẹn đến địa chỉ nêu trên, bà MTAL (con gái bà NTKA hiện đang cư ngụ tại địa chỉ 361 Bà Hạt, Phường 4, Quận 10) thực hiện tiêm filler tại tầng 1 khu nhà trọ sinh viên.

Khu vực nam thanh niên được chủ cơ sở tiêm filler - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM cho biết, Filler được bà MTAL mua trên mạng với giá 300.000 đồng/1cc.

Qua kiểm tra phát hiện cơ sở này không có hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Vụ việc đang được Phòng Y tế quận 10 phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận 10 thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

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