Bị lừa tiêm chất cấm silicon lỏng tạo 'tai Phật', tay búp măng, người phụ nữ bị biến chứng nặng, 'đau đến buốt óc'

Thông tin từ Báo VnExpress, bệnh nhân ngụ Đà Nẵng cho biết thấy người bạn tiêm mỡ nhân tạo giúp tạo "tai Phật" nên làm theo, đồng thời tiêm thêm nhiều vùng khác trên cơ thể. Sau đó, vùng chích bị chai cứng, xuất hiện sưng đỏ, tím tái, đụng vào "đau đến buốt óc".

Cơ sở y tế địa phương nạo hút nhưng tình trạng không thuyên giảm, chị vào TP HCM với hai tai sưng to, vùng cằm áp xe, sưng tấy, hai tay phù to, bầm tím loang lổ. "Đi đến đâu tôi cũng trùm kín tay chân và hai tai vì càng lúc càng sưng to biến dạng", bệnh nhân nói.