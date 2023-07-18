Sau 5 ngày tiêm filler nâng ngực, người phụ nữ 56 tuổi tá hỏa vì vòng 1 biến dạng, hút ra 0,5 lít dịch mủ

Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm trùng ngực nặng sau khi tiêm chất làm đầy (filler), tạo bao xơ dày trong ngực, mô viêm tăng liên tục.

Cụ thể, theo thông tin từ Người Lao Động, sau 5 ngày tiêm filler nâng ngực tại một spa, người phụ nữ 56 tuổi thấy nóng sốt, đau nhiều, chỗ tiêm bị vón cục; bác sĩ phát hiện tuyến vú có ổ viêm.

Nữ bệnh nhân cho biết bà ở nước ngoài về Việt Nam xử lý việc gia đình, tình cờ đọc được trên Facebook quảng cáo về spa này nên nhắn tin tìm hiểu, sau khi được tư vấn đã lựa chọn làm. Trước khi tiêm filler ngực, bà đã tiêm filler mông cùng chỗ với giá 159 triệu đồng. Bà có thông báo mình bị tiểu đường nhưng spa nói rằng vẫn tiêm bình thường không ảnh hưởng.

Nữ bệnh nhân cho biết ngày 20/5 đã tiêm filler nâng ngực tại một spa ở TP HCM, với chi phí 60 triệu đồng. Khoảng 4 - 5 ngày sau, chỗ tiêm có dấu hiệu sưng đỏ, nóng sốt. Bà quay lại spa để điều trị và được hút dịch liên tục. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, ngực sưng to hơn, có nhiều chấm đỏ và mức độ đau tăng dần nên bà đi khám tại Bệnh viện Trưng Vương.

"Đến khi biến chứng xảy ra, spa mới nói là do tôi bị tiểu đường nên gây ra viêm. Tôi cũng không biết loại filler họ tiêm cho mình là gì. Khi spa hút dịch không đỡ đau, tôi đã yêu cầu được đến bệnh viện" - bệnh nhân cho hay.

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ Đông cùng ê-kíp tiến hành mổ tháo hết dịch mủ và filler trong ngực nữ bệnh nhân ra. Đến lần mổ thứ 2, bác sĩ bóc hết bao xơ, nếu để sẽ bị tiết dịch và vết thương không lành được.

Theo bác sĩ Đông, bệnh nhân này may mắn vào bệnh viện ở giai đoạn sớm nên xử trí biến chứng không quá phức tạp. Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện nhưng phải tái khám để theo dõi.

Trước đó, nhiều chị em phụ nữ cũng vì nghe lời quảng cáo trên MXH mà tìm đến những địa chỉ thẩm mỹ không uy tín, gây nhiều biến chứng nặng.

Dẫn tin từ Dân Trí, ngày 12/4, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, thời gian gần đây liên tục tiếp nhận các trường hợp nữ bệnh nhân gặp biến chứng vì "nâng ngực đệm mô lipid", "nâng ngực bằng sóng xung kích" tới khám.

Các bệnh nhân này nâng ngực không đau tại một số spa, khi tin vào quảng cáo nâng ngực không cần phẫu thuật. Chị T.H.T. (30 tuổi, Thanh Hóa) đến viện khám sau 14 ngày thực hiện phương pháp "nâng ngực đệm mô lipid" vì thấy có 2 khối cứng bất thường ở ngực.

Tại một spa ở Hà Nội, chị đã được thực hiện kỹ thuật "nâng ngực đệm mô lipid".

"Tôi được thẩm mỹ viện cam kết nâng ngực không xâm lấn, không dùng thủ thuật, không can thiệp dao kéo. Chỉ dùng máy tác động bên ngoài để kích các mô mỡ ngực phát triển. Sau đó, sẽ cấy mô lipid nhập khẩu vào mô mỡ dưới da bằng đầu cấy nano chuyên dụng…", chị T. chia sẻ.

Chị kể lại quy trình: "Trước khi làm thủ thuật, nhân viên thẩm mỹ viện dùng 2 máy áp vào ngực để mát xa. Họ cũng lấy máu và giải thích sẽ tách mỡ (mỡ tự thân) từ máu để tiêm vào cơ thể. Sau đó, tôi được họ gây tê để tiến hành thủ thuật. Lúc này, tôi thấy chân tay không thể phản ứng nhấc lên được nhưng vẫn biết mọi việc diễn ra xung quanh. Tôi thấy họ có tiêm khoảng 10 xilanh dung dịch có màu trắng vào người tôi", chị T nói.

Nhiều chị em vì tin lời quảng cáo mà tìm đến những trung tâm không uy tín - Ảnh minh họa: Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

Theo chị T., sau khi tỉnh dậy chị có đề nghị spa cho biết chất lỏng đã tiêm vào người chị là gì nhưng bị từ chối vì spa lấy lý do công nghệ độc quyền.

Sau 14 ngày, thực hiện phương pháp "nâng ngực đệm mô lipid" chị T. cảm thấy ngực có hai khối cứng bất thường nên đến viện khám.