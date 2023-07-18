Sau 5 ngày tiêm filler nâng ngực, người phụ nữ 56 tuổi tá hỏa vì vòng 1 biến dạng, hút ra 0,5 lít dịch mủ

Tin y tế 18/07/2023 14:44

Ngày 18/7, bác sĩ Đinh Phương Đông, Phó khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trưng Vương (TP HCM), cho hay nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó chịu.

Cụ thể, theo thông tin từ Người Lao Động, sau 5 ngày tiêm filler nâng ngực tại một spa, người phụ nữ 56 tuổi thấy nóng sốt, đau nhiều, chỗ tiêm bị vón cục; bác sĩ phát hiện tuyến vú có ổ viêm.

Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm trùng ngực nặng sau khi tiêm chất làm đầy (filler), tạo bao xơ dày trong ngực, mô viêm tăng liên tục.

Sau 5 ngày tiêm filler nâng ngực, người phụ nữ 56 tuổi tá hỏa vì vòng 1 biến dạng, hút ra 0,5 lít dịch mủ - Ảnh 1
Phần dịch được hút ra từ ngực của người phụ nữ - Ảnh: Người lao động

Nữ bệnh nhân cho biết ngày 20/5 đã tiêm filler nâng ngực tại một spa ở TP HCM, với chi phí 60 triệu đồng. Khoảng 4 - 5 ngày sau, chỗ tiêm có dấu hiệu sưng đỏ, nóng sốt. Bà quay lại spa để điều trị và được hút dịch liên tục. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, ngực sưng to hơn, có nhiều chấm đỏ và mức độ đau tăng dần nên bà đi khám tại Bệnh viện Trưng Vương. 

Nữ bệnh nhân cho biết bà ở nước ngoài về Việt Nam xử lý việc gia đình, tình cờ đọc được trên Facebook quảng cáo về spa này nên nhắn tin tìm hiểu, sau khi được tư vấn đã lựa chọn làm. Trước khi tiêm filler ngực, bà đã tiêm filler mông cùng chỗ với giá 159 triệu đồng. Bà có thông báo mình bị tiểu đường nhưng spa nói rằng vẫn tiêm bình thường không ảnh hưởng.

"Đến khi biến chứng xảy ra, spa mới nói là do tôi bị tiểu đường nên gây ra viêm. Tôi cũng không biết loại filler họ tiêm cho mình là gì. Khi spa hút dịch không đỡ đau, tôi đã yêu cầu được đến bệnh viện" - bệnh nhân cho hay.

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ Đông cùng ê-kíp tiến hành mổ tháo hết dịch mủ và filler trong ngực nữ bệnh nhân ra. Đến lần mổ thứ 2, bác sĩ bóc hết bao xơ, nếu để sẽ bị tiết dịch và vết thương không lành được.

Theo bác sĩ Đông, bệnh nhân này may mắn vào bệnh viện ở giai đoạn sớm nên xử trí biến chứng không quá phức tạp. Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện nhưng phải tái khám để theo dõi.

Trước đó, nhiều chị em phụ nữ cũng vì nghe lời quảng cáo trên MXH mà tìm đến những địa chỉ thẩm mỹ không uy tín, gây nhiều biến chứng nặng.

Dẫn tin từ Dân Trí, ngày 12/4, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, thời gian gần đây liên tục tiếp nhận các trường hợp nữ bệnh nhân gặp biến chứng vì "nâng ngực đệm mô lipid", "nâng ngực bằng sóng xung kích" tới khám.

Các bệnh nhân này nâng ngực không đau tại một số spa, khi tin vào quảng cáo nâng ngực không cần phẫu thuật. Chị T.H.T. (30 tuổi, Thanh Hóa) đến viện khám sau 14 ngày thực hiện phương pháp "nâng ngực đệm mô lipid" vì thấy có 2 khối cứng bất thường ở ngực.

Tại một spa ở Hà Nội, chị đã được thực hiện kỹ thuật "nâng ngực đệm mô lipid".

"Tôi được thẩm mỹ viện cam kết nâng ngực không xâm lấn, không dùng thủ thuật, không can thiệp dao kéo. Chỉ dùng máy tác động bên ngoài để kích các mô mỡ ngực phát triển. Sau đó, sẽ cấy mô lipid nhập khẩu vào mô mỡ dưới da bằng đầu cấy nano chuyên dụng…", chị T. chia sẻ.

Chị kể lại quy trình: "Trước khi làm thủ thuật, nhân viên thẩm mỹ viện dùng 2 máy áp vào ngực để mát xa. Họ cũng lấy máu và giải thích sẽ tách mỡ (mỡ tự thân) từ máu để tiêm vào cơ thể. Sau đó, tôi được họ gây tê để tiến hành thủ thuật. Lúc này, tôi thấy chân tay không thể phản ứng nhấc lên được nhưng vẫn biết mọi việc diễn ra xung quanh. Tôi thấy họ có tiêm khoảng 10 xilanh dung dịch có màu trắng vào người tôi", chị T nói.

Sau 5 ngày tiêm filler nâng ngực, người phụ nữ 56 tuổi tá hỏa vì vòng 1 biến dạng, hút ra 0,5 lít dịch mủ - Ảnh 2
Nhiều chị em vì tin lời quảng cáo mà tìm đến những trung tâm không uy tín - Ảnh minh họa: Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

Theo chị T., sau khi tỉnh dậy chị có đề nghị spa cho biết chất lỏng đã tiêm vào người chị là gì nhưng bị từ chối vì spa lấy lý do công nghệ độc quyền.

Sau 14 ngày, thực hiện phương pháp "nâng ngực đệm mô lipid" chị T. cảm thấy ngực có hai khối cứng bất thường nên đến viện khám.

Dịch sốt xuất huyết "có dấu hiệu bị phá vỡ quy luật"

Dịch sốt xuất huyết "có dấu hiệu bị phá vỡ quy luật"

Các chuyên gia cho rằng, dịch sốt xuất huyết ở nước ta diễn biến theo chu kỳ 4-5 năm. Tuy nhiên, hiện nay quy luật này đang có dấu hiệu bị phá vỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   PTTM nâng ngực biến chứng nâng ngực

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 3 giờ 20 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn