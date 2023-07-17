Trường hợp tử vong là Tr.V.P., nam, sinh năm 1987 ngụ tại tổ 6 ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.
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Theo thông tin từ VTV, vào ngày 29 và 30/12/2022, 4 người trong gia đình bệnh nhân nhân bị chó nuôi tại nhà (chưa tiêm phòng vaccine phòng dại) cào và cắn. Sau đó vợ và 2 người con đã đi tiêm vaccine phòng dại.
Riêng bệnh nhân bị chó cào xước da ở cổ tay, không chảy máu nên không xử lý vết thương cũng không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Con chó sau khi cào cắn 4 người đã được người dân tiêu hủy ngay trong ngày.
Khoảng 6 tháng sau, tức ngày 12/7/2023, bệnh nhân có dấu hiệu đầu tiên như: chán ăn, nôn ói, đau cơ, sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng, tức ngực, khó thở. Rạng sáng ngày 13/7, gia đình đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.
Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại thể não GERD/viêm da cơ địa và chuyển tuyến lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để tiến hành theo dõi và điều trị. Đến ngày 14/7, gia đình xin đưa bệnh nhân về và tử vong tại nhà.
Dẫn tin từ Người Lao Động, đến hiện tại, đây là trường hợp thứ 2 của ổ dịch chó dại truyền bệnh cho người trên địa bàn xã Sông Trầu và là ổ dịch thứ 3 trên địa bàn huyện Trảng Bom tính từ đầu năm 2023 đến nay.
Bệnh dại lây truyền chủ yếu qua vết cắn hoặc vết cào, liếm của con vật dại. Thông thường, thời gian ủ bệnh dại sau khi bị chó dại cắn, virus vào trong cơ thể người có thể kéo dài đến 1 năm, tùy theo thể trạng từng người. Có người chỉ cần 1 tuần đã phát bệnh nhưng cũng có người kéo dài từ 1-2 năm. Tuy nhiên, trung bình thời gian phát bệnh dại sau khi bị cắn, cào sẽ rơi vào từ 1-2 tháng tùy theo số lượng virus cũng như khoảng cách từ vết thương đến thần kinh trung ương.
Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong là 100% đối với cả người và động vật. Tuy nhiên, bệnh dại trên người có thể phòng và điều trị dự phòng bằng cách tiêm vaccine - Đây là cách duy nhất phòng bệnh dại. Do vậy, người dân không nên chủ quan khi thấy vết thương bị xước nhẹ mà bỏ qua việc tiêm phòng thì nguy cơ tử vong rất cao. Khi phát hiện chó, mèo lạ có biểu hiện điên cuồng, nghi bệnh dại hãy báo ngay với chính quyền địa phương để được hỗ trợ giải quyết.