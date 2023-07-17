Dẫn tin từ Người Lao Động, đến hiện tại, đây là trường hợp thứ 2 của ổ dịch chó dại truyền bệnh cho người trên địa bàn xã Sông Trầu và là ổ dịch thứ 3 trên địa bàn huyện Trảng Bom tính từ đầu năm 2023 đến nay.

Bệnh dại lây truyền chủ yếu qua vết cắn hoặc vết cào, liếm của con vật dại. Thông thường, thời gian ủ bệnh dại sau khi bị chó dại cắn, virus vào trong cơ thể người có thể kéo dài đến 1 năm, tùy theo thể trạng từng người. Có người chỉ cần 1 tuần đã phát bệnh nhưng cũng có người kéo dài từ 1-2 năm. Tuy nhiên, trung bình thời gian phát bệnh dại sau khi bị cắn, cào sẽ rơi vào từ 1-2 tháng tùy theo số lượng virus cũng như khoảng cách từ vết thương đến thần kinh trung ương.

Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong là 100% đối với cả người và động vật. Tuy nhiên, bệnh dại trên người có thể phòng và điều trị dự phòng bằng cách tiêm vaccine - Đây là cách duy nhất phòng bệnh dại. Do vậy, người dân không nên chủ quan khi thấy vết thương bị xước nhẹ mà bỏ qua việc tiêm phòng thì nguy cơ tử vong rất cao. Khi phát hiện chó, mèo lạ có biểu hiện điên cuồng, nghi bệnh dại hãy báo ngay với chính quyền địa phương để được hỗ trợ giải quyết.