Nam thanh niên là T.V.H. (22 tuổi, ở Thái Bình), nhập viện trong tình trạng tím tái, co giật, nói nhảm, hoang tưởng, mất ngủ, ảo giác, tổn thương đa cơ quan và có nguy cơ ngừng tim.

Dẫn tin từ Dân Việt, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho nhiều bệnh nhân ngộ độc ma túy sau khi hút thuốc lá điện tử. Đáng nói trong các mẫu thuốc lá gây ngộ độc có nhiều chất ma túy trong 1 mẫu.

15 ngày trước, bệnh nhân liên tục mất ngủ và thấy trong đầu có người xúi giục làm các việc hoang tưởng nên đã về quê Thái Bình. Trong 5 ngày ở nhà, bệnh nhân cũng không ngủ, liên tục nói nhảm, có lúc còn dọa giết cả bố và em trai. Gia đình đã sợ hãi đưa bệnh nhân đi viện.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, theo người nhà kể lại, H làm việc tại TP.HCM, có mua và dùng thuốc lá điện tử có tên Ampire Chill, có ngày hút đến 3-4 ống.

Theo bác sĩ Nguyên, kết quả xét nghiệm phát hiện 4 chất ma tuý tổng hợp có trong tinh dầu mà mẫu thuốc lá điện tử bệnh nhân sử dụng trước đó gồm: MDMB - 4 en - Pinaca, MDMB - Chminaca, ADB- 4 en - Pinaca và ADB - Binaca.

"Chỉ 1 chất đã đủ gây tổn thương não, chứ đừng nói đến 4 chất. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận một mẫu sản phẩm thuốc lá điện tử của bệnh nhân có trộn tới 4 chất ma tuý", bác sĩ Nguyên nói.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, hiện nam bệnh nhân vẫn hôn mê, thở máy, tổn thương não nặng nề.

Ngoài bệnh nhân nói trên, theo nguồn tin từ Người Lao Động, Trung tâm Chống độc đang điều cho một nữ bệnh nhân 19 tuổi (ở Hà Nội) cũng bị ngộ độc do hút thuốc lá điện tử chứa nhiều chất ma tuý, trong đó có 2 chất là loại mới lần đầu tiên ghi nhận tại trung tâm này.

Nữ bệnh nhân này có tiền sử hút thuốc lá điện tử cách đây 6 tháng. Trước nhập viện khoảng 4 ngày, bệnh nhân luôn cảm giác có người theo dõi và nói trong đầu. Tại thời điểm vào viện bệnh nhân có tình trạng run rẩy, vã mồi hôi, rối loạn nhịp tim, rối loạn tâm thần…

Hai mẫu thuốc lá điện tử có nhiều loại ma tuý thế hệ mới phối trộn - Ảnh: Người Lao Động

"Dung dịch hút của thuốc lá điện tử chứa nicotine và nhiều chất gây hại cho cơ thể. Do đó, khi phối trộn thêm các chất lạ, chất kích thích, ma túy thì không thể lường trước được hậu quả và có thể dẫn tới những hệ lụy đau lòng. Trong khi đối tượng sử dụng hầu hết là người trẻ, nhiều trường hợp là học sinh THPT" - bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai lo ngại.