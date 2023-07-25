Hà Nội ghi nhận hơn 400 ca trong một tuần: Sốt xuất huyết trở thành dịch bệnh nóng nhất Thủ đô

Tin y tế 25/07/2023 09:58

Trong tuần qua, Thủ đô có thêm 442 ca sốt xuất huyết. Số ca mắc mới tăng gấp 1,5 lần so với tuần trước đó. Có 19 ổ dịch mới được ghi nhận ở 11 quận, huyện.

Theo thông tin từ Dân Trí, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh trong 3 tuần gần đây; một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến kéo dài.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, trong tuần qua, Thủ đô có thêm 442 ca sốt xuất huyết. Số ca mắc mới tăng gấp 1,5 lần so với tuần trước đó. Có 19 ổ dịch mới được ghi nhận ở 11 quận, huyện.

Trong đó, quận Bắc Từ Liêm có 3 ổ dịch; 6 quận, huyện: Cầu Giấy, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Oai, Đan Phượng, mỗi nơi có 2 ổ dịch; còn lại 4 quận, huyện: Thường Tín, Hà Đông, Phúc Thọ, Thạch Thất, mỗi nơi có một ổ dịch.

Theo thống kê của CDC Hà Nội, Thạch Thất đứng đầu về số ca sốt xuất huyết mới với 109 bệnh nhân. Hiện đây cũng là địa bàn ghi nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nhất, tính từ đầu năm. Chỉ tính riêng xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất đã phát hiện 223 ca bệnh.

Hà Nội ghi nhận hơn 400 ca trong một tuần: Sốt xuất huyết trở thành dịch bệnh nóng nhất Thủ đô - Ảnh 1
Các ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Dẫn tin từ TTXVN, cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1.556 ca mắc (tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2022) nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 320/579 xã, phường, thị trấn.

Cũng trong tuần qua, Hà Nội có thêm 19 ổ dịch sốt xuất huyết tại 11 quận, huyện. Trong đó, quận Bắc Từ Liêm có 3 ổ dịch; 6 quận, huyện: Cầu Giấy, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Oai, Đan Phượng, mỗi nơi có 2 ổ dịch; còn lại 4 quận, huyện: Thường Tín, Hà Đông, Phúc Thọ, Thạch Thất có 1 ổ dịch.

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 91 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện còn 40 ổ dịch đang hoạt động, trong đó một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Xã Phùng Xá - huyện Thạch Thất (223), xã Hữu Bằng - huyện Thạch Thất (70), thôn Nguyên Hanh - xã Văn Tự - huyện Thường Tín (38), cụm 8-9-13 Vĩnh Ninh - xã Vĩnh Quỳnh - huyện Thanh Trì (14), thôn Xuân La - xã Phượng Dực - huyện Phú Xuyên (12).

Theo nhận định của CDC Hà Nội, số mắc sốt xuất huyết tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh trong 3 tuần gần đây, một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến kéo dài. Kết quả kiểm tra giám sát tại các ổ dịch cho thấy một số tồn tại như xử lý chưa triệt để, chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ, tỷ lệ phun hóa chất chưa đạt yêu cầu...

Hà Nội ghi nhận hơn 400 ca trong một tuần: Sốt xuất huyết trở thành dịch bệnh nóng nhất Thủ đô - Ảnh 2
Phun hóa chất diệt muỗi - Ảnh: Báo Đầu Tư

CDC Hà Nội dự báo trong thời gian tới, số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch, đặc biệt tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã, phường có diễn biến dịch các năm phức tạp.

Theo CDC Hà Nội, trong tuần này, công tác phòng, chống sốt xuất huyết tiếp tục tập trung giám sát tại ổ dịch ở các quận, huyện: Cầu Giấy, Hà Đông, Thạch Thất, Thanh Oai và tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát phòng, chống sốt xuất huyết cho cán bộ y tế tại 5 quận, huyện: Hà Đông, Long Biên, Nam Từ Liêm, Hoài Đức và Mê Linh./.

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