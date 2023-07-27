Đau ngực kéo dài không rõ nguyên nhân, người phụ nữ ở TP.HCM đi khám phát hiện bệnh lạ, nguy cơ đột tử bất kỳ lúc nào

Tin y tế 27/07/2023 06:34

BS Lương Công Hiếu, Phó trưởng khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho một trường hợp nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Dẫn tin từ Tiền Phong, bệnh nhân là bà Đ.T.N (68 tuổi, ngụ tại tỉnh Vũng Tàu) bị đau ngực kéo dài nhiều tuần không rõ nguyên nhân.

Thời điểm nhập viện, ngoài biểu hiện đau ngực dữ dội, bệnh nhân còn bị đau lan ra sau lưng. Kết quả chụp CT-Scan động mạch chủ và các xét nghiệm cho thấy người bệnh bị lóc tách động mạch chủ ngực đoạn lên, thành động mạch chủ giãn lớn, kèm theo tình trạng tràn máu màng tim.

BS Công Hiếu cho biết, lóc tách thành động mạch chủ là một bệnh lý cấp cứu tim mạch nguy hiểm, diễn tiến nhanh với tỉ lệ tử vong rất cao. Triệu chứng bệnh thường đa dạng và dễ nhầm với nhiều bệnh lý cấp cứu tim mạch, bụng ngoại khoa khác nên dễ bị bỏ sót.

“Lóc tách động mạch chủ đoạn lên có thể lóc vào động mạch vành gây nhồi máu cơ tim cấp, vỡ vào khoang màng tim gây chảy máu, chèn ép tim, gây hở van động mạch chủ cấp tính hoặc lóc lan ra các đoạn xa của động mạch chủ vào các nhánh động mạch nuôi não và tạng gây nhồi máu, hoại tử các tạng hoặc vỡ mạch máu và tử vong. Các dấu hiệu cho thấy nguy cơ bệnh nhân có thể bị đột tử bất kỳ lúc nào” – BS Công Hiếu cho hay.

Đau ngực kéo dài không rõ nguyên nhân, người phụ nữ ở TP.HCM đi khám phát hiện bệnh lạ, nguy cơ đột tử bất kỳ lúc nào - Ảnh 1
Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị lóc thành động mạch, nguy cơ đột tử bất kỳ lúc nào - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến trường hợp trên, theo nguồn tin từ Dân Trí, ThS.BS. Lương Công Hiếu, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực cho biết, lóc tách động mạch chủ đoạn lên có thể gây nhồi máu cơ tim cấp, vỡ vào khoang màng tim gây chảy máu, chèn ép tim, gây hở van động mạch chủ cấp tính hoặc lóc lan ra các đoạn xa của động mạch chủ, vào các nhánh động mạch nuôi não và tạng gây nhồi máu, hoại tử các tạng hoặc vỡ mạch máu và tử vong… Vì vậy lóc tách động mạch chủ đoạn lên đòi hỏi phải phẫu thuật cấp cứu càng sớm càng tốt.

Với trường hợp này, người bệnh có thể đột tử trước khi đến bệnh viện. Bệnh nhân đã được phẫu thuật khẩn chỉ sau 2 tiếng nhập viện. Diễn tiến sau phẫu thuật thuận lợi, không biến chứng, người bệnh hổi phục tốt.

Đau ngực kéo dài không rõ nguyên nhân, người phụ nữ ở TP.HCM đi khám phát hiện bệnh lạ, nguy cơ đột tử bất kỳ lúc nào - Ảnh 2
Bệnh nhân đã được phẫu thuật khẩn chỉ sau 2 tiếng nhập viện - Ảnh: Dân Trí

Theo BS Hiếu, tổn thương của lóc tách động mạch chủ thường nhiều tầng, phức tạp và đa dạng. Khi có triệu chứng đau ngực, người bệnh nên nhanh chóng đến bệnh viện, đặc biệt chú ý đến tình trạng đau ngực lan ra sau lưng, cơn đau dữ dội không giảm.

Bên cạnh đó, những người có yếu cố nguy cơ và tiền sử bệnh tim mạch cần áp dụng chế độ ăn uống khoa học, kết hợp với tập thể dục, hạn chế thuốc lá, rượu bia và duy trì kế hoạch khám, điều trị bệnh lý mạn tính.

Lóc tách động mạch chủ (hay còn gọi là bóc tách động mạch chủ, tách thành động mạch chủ) là tình trạng thành động mạch chủ bị dòng máu làm tách thành nhiều lớp. Đây là một bệnh lý xảy ra trên cả chiều dài hệ thống động mạch chủ cũng như các nhánh. Lóc động mạch chủ hết sức nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong nhanh chóng do vỡ vào khoang màng tim hay suy tim cấp.

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