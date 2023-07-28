TIN VUI: WHO và UNICEF tiếp tục hỗ trợ vaccine 5 trong 1 cho trẻ em Việt Nam, hơn 185.000 liều đã 'cập bến'

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, 185.700 liều vaccine 5 trong 1 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và UNICEF tặng Việt Nam đã về đến Hà Nội trong ngày 27/7. Số vaccine này sẽ được kiểm định sau đó phân bổ cho các địa phương để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em.

Dẫn tin từ VOV, chiều 27/7, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã dự và chứng kiến lễ tiếp nhận 72.300 vaccine DPT-VGB-Hib ( vaccine 5 trong 1 ) ủng hộ chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ em nghèo miền núi phía Bắc.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, bà Rana Flowers cho hay, hằng năm, tiêm chủng cứu mạng sống của hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới.

Trong thời gian vừa qua, để kịp thời đáp ứng đủ nhu cầu vaccine 5 trong 1 nhằm triển khai tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi để phòng các bệnh truyền nhiễm bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não do Hib, Bộ Y tế đã chủ động trao đổi với các Tổ chức quốc tế WHO, UNICEF để tìm nguồn vaccine.

"Chúng ta cần khắc phục những trở ngại trong tiêm chủng, nếu không trẻ em ở khắp nơi vẫn có nguy cơ bị mắc bệnh hoặc tử vong do các bệnh có thể phòng ngừa được. UNICEF và WHO tự hào vì đã nỗ lực hỗ trợ nhằm bảo đảm rằng những trẻ em trên bị bỏ lỡ tiêm chủng trên khắp Việt Nam có thể được tiêm bổ sung khẩn cấp, đồng thời hỗ trợ cải thiện và khôi phục các dịch vụ tiêm chủng trở lại mức trước khi có đại dịch", bà Rana Flowers nói.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, Tiến sĩ Angela Pratt cho biết: "WHO rất vui mừng khi được chung tay với UNICEF hỗ trợ Bộ Y tế nhằm giúp trẻ em Việt Nam bắt kịp với lịch tiêm chủng định kỳ quan trọng. Chúng tôi tự hào rằng số vaccine 5 trong 1 này sẽ được sử dụng để bảo vệ trẻ em tại những cộng đồng ở vùng sâu và khó tiếp cận nhất của Việt Nam".

Tiến sĩ Angela Pratt cũng bày tỏ, WHO sẽ tiếp tục hợp tác với UNICEF và các đối tác khác để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, bảo đảm trẻ em ở mọi miền của đất nước đều được tiêm chủng định kỳ đầy đủ ở thời điểm hiện tại và cả trong tương lai.

Lễ tiếp nhận vaccine 5 trong 1 do UNICEF hỗ trợ - Ảnh: VOV