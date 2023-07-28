TIN VUI: WHO và UNICEF tiếp tục hỗ trợ vaccine 5 trong 1 cho trẻ em Việt Nam, hơn 185.000 liều đã 'cập bến'

Tin y tế 28/07/2023 06:15

185.700 liều vaccine 5 trong 1 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và UNICEF tặng Việt Nam đã về đến Hà Nội trong ngày 27/7. Số vaccine này sẽ được kiểm định sau đó phân bổ cho các địa phương để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em.

Dẫn tin từ VOV, chiều 27/7, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã dự và chứng kiến lễ tiếp nhận 72.300 vaccine DPT-VGB-Hib (vaccine 5 trong 1) ủng hộ chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ em nghèo miền núi phía Bắc. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, 185.700 liều vaccine 5 trong 1 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và UNICEF tặng Việt Nam đã về đến Hà Nội trong ngày 27/7. Số vaccine này sẽ được kiểm định sau đó phân bổ cho các địa phương để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em.

Trong thời gian vừa qua, để kịp thời đáp ứng đủ nhu cầu vaccine 5 trong 1 nhằm triển khai tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi để phòng các bệnh truyền nhiễm bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não do Hib, Bộ Y tế đã chủ động trao đổi với các Tổ chức quốc tế WHO, UNICEF để tìm nguồn vaccine. 

TIN VUI: WHO và UNICEF tiếp tục hỗ trợ vaccine 5 trong 1 cho trẻ em Việt Nam, hơn 185.000 liều đã 'cập bến' - Ảnh 1
Vaccine DPT-VGB-Hib (vaccine 5 trong 1) - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, bà Rana Flowers cho hay, hằng năm, tiêm chủng cứu mạng sống của hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới.

"Chúng ta cần khắc phục những trở ngại trong tiêm chủng, nếu không trẻ em ở khắp nơi vẫn có nguy cơ bị mắc bệnh hoặc tử vong do các bệnh có thể phòng ngừa được. UNICEF và WHO tự hào vì đã nỗ lực hỗ trợ nhằm bảo đảm rằng những trẻ em trên bị bỏ lỡ tiêm chủng trên khắp Việt Nam có thể được tiêm bổ sung khẩn cấp, đồng thời hỗ trợ cải thiện và khôi phục các dịch vụ tiêm chủng trở lại mức trước khi có đại dịch", bà Rana Flowers nói.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, Tiến sĩ Angela Pratt cho biết: "WHO rất vui mừng khi được chung tay với UNICEF hỗ trợ Bộ Y tế nhằm giúp trẻ em Việt Nam bắt kịp với lịch tiêm chủng định kỳ quan trọng. Chúng tôi tự hào rằng số vaccine 5 trong 1 này sẽ được sử dụng để bảo vệ trẻ em tại những cộng đồng ở vùng sâu và khó tiếp cận nhất của Việt Nam".

Tiến sĩ Angela Pratt cũng bày tỏ, WHO sẽ tiếp tục hợp tác với UNICEF và các đối tác khác để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, bảo đảm trẻ em ở mọi miền của đất nước đều được tiêm chủng định kỳ đầy đủ ở thời điểm hiện tại và cả trong tương lai.

TIN VUI: WHO và UNICEF tiếp tục hỗ trợ vaccine 5 trong 1 cho trẻ em Việt Nam, hơn 185.000 liều đã 'cập bến' - Ảnh 2
Lễ tiếp nhận vaccine 5 trong 1 do UNICEF hỗ trợ - Ảnh: VOV

Vaccine 5 trong 1 sẽ giúp bảo vệ trẻ em phòng các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và Haemophilus Influenzae loại B (Hib). Vaccine DTP-VGB-Hib giúp bảo vệ cùng lúc 5 loại bệnh trong một mũi tiêm thuận lợi và an toàn này phải được mua ở nước ngoài từ các nhà cung ứng được phê chuẩn.

Phát hiện dấu hiệu báo trước hàng chục năm của tình trạng sa sút trí tuệ

Phát hiện dấu hiệu báo trước hàng chục năm của tình trạng sa sút trí tuệ

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng lượng bất thường của một số loại protein có liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ.

Xem thêm
Từ khóa:   vaccine 5 trong 1 WHO Unicef tin y tế

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn