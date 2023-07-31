Chiều 31/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Thống Nhất.

Dẫn tin từ Người Đưa tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại tại huyện Thống Nhất.

Đây là ca tử vong thứ 2 do bệnh dại từ đầu năm 2023 đến nay và là ca tử vong thứ 3 từ cuối năm 2022 đến nay.

Ảnh minh họa: Internet

Ca tử vong là anh H.Q.P, 34 tuổi, ngụ TT.Dầu Giây, huyện Thống Nhất. Khoảng 4 tháng trước, anh P. bị một con chó không biết của nhà ai xông ra cắn ở vị trí cổ tay phải, vết thương nông, chảy máu ít.

Mẹ anh P. có khuyên đi chích ngừa nhưng anh này không đi vì lý do không có tiền và đang thất nghiệp.

Chiều 27/7, vợ anh P. đi làm về thì phát hiện anh P. có biểu hiện sợ nước, sợ gió, uống sặc. Anh P. đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và được chẩn đoán mắc bệnh dại/tăng huyết áp.

Sáng 28/7, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, có thêm triệu chứng bứt rứt, khó thở. Bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM). Đến khuya 28/7, bệnh nhân tử vong và được người thân đưa về nhà.

Liên quan đến ca tử vong trên, theo Thanh Niên, điều tra dịch tễ cho thấy, khoảng 4 tháng trước, khi đi bộ gần nhà, anh P. bị chó cắn vào cổ tay, chảy máu. Anh P. sau đó không đi chích ngừa huyết thanh cũng như tiêm vắc xin ngừa dại. Xác minh khu vực xung quanh, lực lượng chức năng ghi nhận có xảy ra vụ chó nhà cắn người và bị người trong nhà đánh chết; một trường hợp khác chó nhà có biểu hiện bệnh dại.

Trước đó, vào ngày 14/7, một người đàn ông ở xã Sông Trầu (H.Trảng Bom) cũng mắc bệnh dại và tử vong sau 6 tháng bị chó cắn. Người đàn ông này cũng không đi tiêm ngừa dại sau khi bị chó cắn.

Nhập viện trong tình trạng tai phải đau đớn, chảy máu và có dịch, người đàn ông tá hỏa phát hiện thứ 'làm ổ' bên trong Chiều 31/7, theo tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhân V.V.T (63 tuổi, ở Ninh Bình) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sưng và đau nhiều trong tai, ù tai, nghe kém kèm xung huyết và tiết dịch.

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