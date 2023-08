Theo Thời báo Văn học Nghệ thuật dẫn tin từ truyền thông Ấn Độ, sự việc hy hữu mới gây xôn xao cõi mạng nước này, bác sĩ một bệnh viện đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện bào thai trong bụng của một bé gái mới 7 tháng tuổi trong lúc thăm khám. Sau đó, họ đã đã tiến hành phẫu thuật tách thai nhi nặng 2 kg ra khỏi dạ dày của em khiến gia đình sốc nặng.

Những tờ báo địa phương thông tin, bố của bé gái cho biết mẹ của cháu đã qua đời sau khi sinh, riêng em bé thời gian gầy đây có dấu hiệu bị chướng bụng, bụng phình to lên và đau đớn dữ dội, liên tục gào khóc. Sau khi các bác sĩ tiến hành kiểm tra sơ bộ, kết quả chụp CT khiến ai nấy phải ngỡ ngàng không tin vào mắt mình đó là sự hiện diện của một bào thai khác nằm trong dạ dày của bé gái 7 tháng tuổi. Đây cũng là lý do khiến bụng đứa trẻ phình to và gây ra những cơn đau đớn.