Bé gái 7 tháng tuổi liên tục gào khóc, gia đình đưa đi khám phát hiện bào thai 2kg trong dạ dày

Tin y tế 03/08/2023 06:20

Một bào thai nặng 2 kg đã được lấy ra khỏi bụng của một bé gái 7 tháng tuổi, khiến gia đình và các y bác sĩ sốc nặng.

Theo Thời báo Văn học Nghệ thuật dẫn tin từ truyền thông Ấn Độ, sự việc hy hữu mới gây xôn xao cõi mạng nước này, bác sĩ một bệnh viện đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện bào thai trong bụng của một bé gái mới 7 tháng tuổi trong lúc thăm khám. Sau đó, họ đã đã tiến hành phẫu thuật tách thai nhi nặng 2 kg ra khỏi dạ dày của em khiến gia đình sốc nặng.

Những tờ báo địa phương thông tin, bố của bé gái cho biết mẹ của cháu đã qua đời sau khi sinh, riêng em bé thời gian gầy đây có dấu hiệu bị chướng bụng, bụng phình to lên và đau đớn dữ dội, liên tục gào khóc. Sau khi các bác sĩ tiến hành kiểm tra sơ bộ, kết quả chụp CT khiến ai nấy phải ngỡ ngàng không tin vào mắt mình đó là sự hiện diện của một bào thai khác nằm trong dạ dày của bé gái 7 tháng tuổi. Đây cũng là lý do khiến bụng đứa trẻ phình to và gây ra những cơn đau đớn.

Bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật chia sẻ với truyền thông, bé gái 7 tháng tuổi này đã gặp phải một tình trạng hiếm gặp gọi là "thai trong thai". Ngay sau chẩn đoán được tình trạng bệnh, bé gái đã được chuyển đến Bệnh viện chuyên cho trẻ em. Tại đây, các bác sĩ trải qua 4 tiếng để phẫu thuật để loại bỏ bào thai thành công trong dạ dày bé gái

Nói về hiện tượng hy hữu trên, theo Người Đưa Tin, bác sĩ D Kumar, người đứng đầu nhóm bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật, cho biết bé gái 7 tháng tuổi này đã gặp phải một tình trạng hiếm gặp gọi là thai trong thai (Fetus In Fetu). May mắn thay, quá trình hồi phục sau phẫu thuật của bé gái diễn ra rất tốt đẹp và tình trạng sức khỏe của cô bé hiện tại đã ổn định.

Bé gái 7 tháng tuổi liên tục gào khóc, gia đình đưa đi khám phát hiện bào thai 2kg trong dạ dày - Ảnh 1
Hiện tượng thai trong thai - Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật

Hiện tượng thai trong thai lần đầu được ghi nhận trên Tạp chí Y học Anh vào năm 1808 bởi giáo sư George William Young, với tỷ lệ mắc bệnh 1/500.000 ca sinh. Đây là một bất thường sinh sản rất hiếm gặp, khi một bào thai bị dị dạng và ký sinh trong cơ thể của bào thai song sinh. Nó xảy ra khi một trong hai đứa trẻ song sinh phát triển bình thường trong bụng mẹ, trong khi đứa còn lại phát triển nhầm bên trong cơ thể của đứa trẻ sinh đôi kia.

Thai trong thai có thể được coi là còn sống, nhưng chỉ trong ý nghĩa khi mô và thành phần của nó chưa chết hoặc bị loại bỏ. Như vậy, cuộc sống của một thai trong thai giống như của một khối u, trong đó các tế bào của nó vẫn còn tồn tại, hoạt động chuyển hóa bình thường.

Mặc dù bào thai ký sinh không có khả năng sống độc lập nhưng nó vẫn là một mô sống trong cơ thể vật chủ, thường phát triển cùng với vật chủ. Nó thường không gây ra bất tiện hoặc đau đớn, đôi khi có thể không phát hiện ra và bị bỏ qua, trừ trường hợp sự phát triển của nó gây chèn ép lên bộ phận khác trong cơ thể vật chủ hoặc gây ra dị tật bên ngoài cơ thể.

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