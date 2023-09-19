Cụ thể, bệnh nhân sinh năm 2008, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa từ ngày 4/9. Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, từ ngày 22-30/8, bệnh nhi có biểu hiện đau họng, ho, sốt cao, uống nhiều nước, sụt 7 kg trong vòng 10 ngày, gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ.

Theo thông tin từ Tiền Phong, sáng 19/9, ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa xác nhận, bệnh nhi mắc bệnh Whitmore ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương đã tử vong.

Sau khi xét nghiệm, bệnh nhi được phát hiện các chỉ số về bạch cầu, hồng cầu, định lượng Pro-calcitonin máu đều tăng cao.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, trước đó, vào ngày 4/9, nữ bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện này trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, thở nấc, nhịp tim không đều, nhanh...

Xét nghiệm cấy máu phát hiện bệnh nhi có vi khuẩn gây bệnh Brukholderia pseudomallei (còn gọi là bệnh Whitmore).

Các bác sĩ nhận định bệnh nhi bị viêm phổi nặng, suy gan, suy thận, có bệnh lý kèm theo là tiểu đường, béo phì.

Bệnh nhi được điều trị hồi sức tích cực, thở máy, lọc máu, điều trị kháng sinh... Tuy nhiên, diễn biến bệnh ngày càng nặng. Bệnh nhi tử vong trong tình trạng suy đa tạng.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, từ ngày 22 đến 30/8, bệnh nhi này có biểu hiện đau họng, ho, sốt cao, uống nhiều nước, sụt 7kg trong 10 ngày. Gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ.

Ngày 1/9, gia đình đưa em đến Phòng khám An Phúc, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương để khám và lấy thuốc theo đơn về điều trị, nhưng bệnh diễn biến ngày càng nặng với biểu hiện mệt mỏi, sốt cao, ăn uống kém.

Sau đó, bệnh nhi được người nhà đưa đến Bệnh viện 71 trung ương (xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa) để khám và điều trị. Tại đây, bệnh nhi được làm các xét nghiệm cơ bản có chỉ số đường huyết cao, đi tiểu tiện không tự chủ, co giật toàn thân hai cơn, mỗi cơn kéo dài 5-10 phút.

Hồi tháng 11/2022, tại Thanh Hóa có hai bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, trong đó một người ở thị xã Nghi Sơn đã tử vong trong tình trạng suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, hoại tử ruột sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ khuyến cáo Whitmore là bệnh không thường gặp, không gây thành dịch nhưng bệnh thường tiến triển nặng, có tỉ lệ tử vong cao.

Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời, đặc biệt ở những người có bệnh nền như tiểu đường, gan, thận, phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch.

Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh Whitmore. Vì vậy, khi có nghi ngờ nhiễm bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám, xét nghiệm xác định nhiễm vi khuẩn Whitmore để được điều trị kịp thời.