Vi khuẩn ăn thịt người lây sang người thông qua vết trầy xước trên da hoặc qua đường hô hấp, khi hít phải các hạt bụi đất hoặc giọt nước li ti trong không khí có chứa vi khuẩn. Do đó, những người thường xuyên làm việc trong môi trường này như người lao động, nông dân có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn.
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Theo thông tin từ VTV, qua điều tra ban đầu của Trung tâm y tế huyện Quảng Xương, bệnh nhân là nữ (sinh năm 2008, ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương). Từ ngày 22-30/8, bệnh nhân có biểu hiện đau họng, ho, sốt cao, uống nhiều nước, sụt cân (7kg/10 ngày), tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ. Ngày 1/9, gia đình đưa bệnh nhân đến Phòng khám An Phúc (xã Tiên Trang) để khám và lấy thuốc theo đơn về điều trị, nhưng bệnh diễn biến ngày càng nặng với biểu hiện mệt mỏi, sốt cao, ăn uống kém...
Tiếp đó, bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện 71 Trung ương (đóng tại xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa) để khám và điều trị với lý do sốt nóng từng cơn, nhiệt độ dao động 39-40°C, người mệt mỏi. Tại đây, bệnh nhân được làm các xét nghiệm cơ bản có chỉ số đường huyết cao, đi tiểu tiện không tự chủ, co giật toàn thân 2 cơn, mỗi cơn kéo dài 5-10 phút. Sau 2 ngày điều trị không khỏi, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với tình trạng hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng, thở oxy, đường thở tăng tiết đờm, chảy máu chân răng, thở nấc, đồng tử 2 bên 3mm, nhịp tim không đều, nhanh, có nhịp ngoại tâm thu, phổi thông khí 2 bên giảm...
Tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau khi làm các xét nghiệm cho thấy bạch cầu, hồng cầu, định lượng Pro-calcitonin máu… của bệnh nhân đều tăng cao. Xét nghiệm cấy máu kết quả có vi khuẩn gây bệnh B.pseudomallei (vi khuẩn gây bệnh Whitmore). Hiện bệnh nhân đang được các bác sỹ điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.
Ngay sau khi ghi nhận bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đã tổ chức điều tra, phân tích về dịch tễ và giám sát các trường hợp liên quan, vệ sinh môi trường khu vực xung quanh nhà bệnh nhân. Đồng thời tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Whitmore.
Được biết, trong vòng 30 ngày qua bệnh nhân ở cùng gia đình và không đi đâu khỏi địa phương. Gia đình bệnh nhân ở khu nhà khép kín, không chăn nuôi, không làm nông nghiệp nên chưa rõ hành vi nguy cơ tiếp xúc với môi trường gây bệnh liên quan đến vi khuẩn Whitmore. Trên cơ thể bệnh nhân chưa phát hiện các vết trầy xước trên da.
Liên quan đến vi khuẩn ăn thịt người, theo Dân Trí, BS Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết, vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei gây bệnh Whitmore sống trên bề mặt nước, trong đất, đặc biệt là bùn đất.
"Trong môi trường tự nhiên, vi khuẩn này sống chủ yếu trong đất ẩm, đặc biệt tìm thấy nhiều trong đất sét ở độ sâu 25-45cm. Vi khuẩn có khả năng tồn tại trong những điều kiện môi trường khác nhau như môi trường nghèo chất dinh dưỡng, môi trường khô hạn hay axit", BS Thiệu phân tích.
Vi khuẩn này lây sang người thông qua vết trầy xước trên da hoặc qua đường hô hấp, khi hít phải các hạt bụi đất hoặc giọt nước li ti trong không khí có chứa vi khuẩn.
Do đó, những người thường xuyên làm việc trong môi trường này như người lao động, nông dân có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn.
Ngoài ra, bệnh thường gặp nhất vào mùa mưa và ở các nơi nguồn nước bị ô nhiễm như khu vực ngập lụt.
Bệnh Whitmore có thể xảy ra ở tất cả các lứa tuổi. Tuy nhiên, có một số đối tượng có nguy cơ dễ mắc bệnh và bệnh dễ tiến triển nặng hơn.
Bên cạnh đó, các đối tượng có cơ địa đặc biệt như người nghiện rượu, người mắc bệnh mạn tính như: đái tháo đường, gout, bệnh lý gây suy giảm miễn dịch thì sẽ có nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn.
Biện pháp hiệu quả nhất để chống lại Whitmore
Whitmore điều trị chậm trễ có thể gây nguy hiểm, trong khi ở giai đoạn đầu lại không có dấu hiệu.
Bộ Y tế khuyến cáo chủ động thực hiện 7 giải pháp dưới đây để phòng bệnh Whitmore:
- Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước, sau khi chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi làm ruộng, trước khi ăn.
- Thực hiện ăn chín, uống nước đun sôi để nguội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; không giết mổ, ăn thịt động vật, gia súc, gia cầm bị ốm chết.
- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm nặng.
- Không tắm gội, bơi, ngụp lặn ở các ao, hồ, sông tại/gần nơi bị ô nhiễm.
- Sử dụng đồ bảo hộ lao động (giày, ủng, găng tay…) đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với đất và nước bẩn.
- Khi có vết thương hở, vết loét hoặc vết bỏng cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì sử dụng băng chống thấm và cần được rửa sạch đảm bảo vệ sinh.
- Những người có bệnh nền như tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch... cần được chăm sóc, bảo vệ các tổn thương để ngăn ngừa nhiễm khuẩn.
Bên cạnh đó, vì dấu hiệu bệnh không rõ ràng nên khi cơ thể có các triệu chứng bất thường, tốt nhất nên đến thăm khám tại các cơ sở y tế, không nên chủ quan tự điều trị tại nhà.