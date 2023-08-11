Khai thác tiền sử, người nhà bệnh nhân cho biết, sau khi làm và ăn thịt lợn ốm, khoảng 1 tuần thì bệnh nhân sốt cao, rét run, mệt mỏi, đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày, điều trị tại nhà.

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 62 tuổi, đến từ Lai Châu trong tình trạng nguy kịch, suy thận cấp, suy gan và phải thở máy.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, theo dõi liên cầu lợn. Bệnh nhân có co giật, được đặt ống nội khí quản, thở máy, duy trì vận mạch...

Hai ngày tiếp theo, bệnh nhân xuất hiện đi ngoài phân đen kèm xuất huyết hoại tử toàn thân và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Sau 1 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu không cải thiện, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não do liên cầu lợn.

Hiện tại bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, suy đa tạng, thở máy.

Phần chân bị hoại tử, tím đen của bệnh nhân - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Liên quan đến trường hợp trên, dẫn tin từ VietNamNet, bác sĩ Phạm Văn Phúc - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, liên cầu khuẩn lợn là loại vi khuẩn gram dương, thường cư trú ở đường hô hấp trên như mũi, đường tiêu hóa và sinh dục của lợn.

Đường lây của bệnh, vi khuẩn lây qua các tổn thương trên da vết trầy xước trong quá trình giết mổ, làm thịt sống và qua đường ăn uống thực phẩm chưa nấu chín. Phổ biến nhất tại Việt Nam là ăn tiết canh lợn.

Khi vào cơ thể người, liên cầu lợn có thể gây nhiễm trùng, sốt, xuất huyết, viêm màng não, suy hô hấp, suy đa tạng và tử vong. Người bệnh được cấp cứu cũng để lại di chứng nặng nề như điếc tai, cắt cụt ngón tay…

Nhiều nơi người dân thưởng mổ lợn ốm để làm thịt ăn gây nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh: VietNamNet

Để phòng tránh bệnh liên cầu lợn người dân không nên ăn tiết canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín. Không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn ốm chết hoặc sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh; không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, khi tiếp xúc, chế biến thịt lợn. Khi có biểu hiện mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.