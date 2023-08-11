Ăn canh thịt gà nấu với nấm dại hái trên rừng, 2 bố con nhập viện nghi ngộ độc, diễn tiến nặng

Tin y tế 11/08/2023 09:39

Sáng ngày 11/8, Bệnh viên Đa khoa huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cho biết do diễn biến nặng, đơn vị đã chuyển 2 bệnh nhân ngộ độc nấm lên tuyến trên để điều trị.

Theo thông tin từ báo Pháp luật+, khoảng 11h30 phút trưa ngày 10/8, hai bố con - ông C.V.T (49 tuổi) và con gái C.T.H (18 tuổi) trú tại xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, cùng ăn canh thịt gà nấu với nấm dại hái trên rừng.

Ăn canh thịt gà nấu với nấm dại hái trên rừng, 2 bố con nhập viện nghi ngộ độc, diễn tiến nặng - Ảnh 1
Ăn nấm lạ khiến 2 bố con ngộ độc - Ảnh minh họa: Internet

Sau ăn khoảng hai tiếng, cả 2 đều có dấu hiệu đau bụng, đi ngoài phân lỏng, buồn nôn và được đưa vào Phòng khám Đa khoa Khu vực xã Niêm Sơn cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc.

Dẫn tin từ VietNamNet, sau khi thăm khám, hai bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc nấm. Các y, bác sĩ tiến hành rửa dạ dày, truyền dịch lợi tiểu, nhuận tràng và sử dụng than hoạt điều trị giải độc cho bệnh nhân.

Ăn canh thịt gà nấu với nấm dại hái trên rừng, 2 bố con nhập viện nghi ngộ độc, diễn tiến nặng - Ảnh 2
Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc tới thăm, trao tiền hỗ trợ gia đình bệnh nhân - Ảnh: VietNamNet

Chiều tối cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc đã đến động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình.

 

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Từ khóa:   ngộ độc nấm ngộ độc thức ăn tin y tế

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