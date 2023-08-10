Bé Chí Trung sinh ra khỏe mạnh bình thường, nhưng đến tháng 4/2023, bé bỗng đi không vững, chân và mông có dấu hiệu bị teo lại, ăn vào bao nhiêu là nôn ra hết.

Dẫn tin từ VTC News, bé Nguyễn Văn Chí Trung (28 tháng tuổi, ngụ tại ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác. Gia đình nghèo bữa no bữa đói, anh Nguyễn Văn Chí Thiện (SN 1999) – ba bé Trung chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng, cay đắng nhìn con giành giật sự sống từng ngày vì không có tiền điều trị.

“Nghe kết luận chẩn đoán bệnh của con, tim tôi như bị bóp nghẹt và không ngừng đặt câu hỏi tại sao đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu như thế này lại mắc căn bệnh quái ác”, anh Thiện nói.

Vợ chồng anh đưa bé đi khắp viện trên, viện dưới kiểm tra sức khỏe . Sau hành trình dài đi khám, cuối cùng Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP.HCM) xác định Chí Trung bị ung thư phúc mạc.

Bé Chí Trung sinh ra khỏe mạnh bình thường, nhưng đến tháng 4/2023, bé bỗng đi không vững, chân và mông có dấu hiệu bị teo lại, ăn vào bao nhiêu là nôn ra hết - Ảnh: VTC News

Thời gian đầu, anh giấu vợ, một mình lo cho con. Thế nhưng càng ngày bệnh càng trở nặng, nhìn con đau đớn, cơ thể teo lại, người cha chỉ ước có thể chịu mọi sự hành hạ thay cho con.

Tính đến nay, bé Chí Trung đã điều trị ung thư phúc mạc được 4 tháng. Sau mỗi đợt vô thuốc xạ trị, sức khỏe bé lại yếu hơn. Anh Thiện kể dù có khó khăn thì gia đình vẫn cố gắng vay mượn để con được điều trị đúng phác đồ mà bác sĩ đặt ra.

Từ ngày bé Trung phát bệnh, chị Nguyễn Ngọc Linh (SN 1998) - vợ anh Thiện phải nghỉ làm, ở nhà chăm sóc con. Gánh nặng kinh tế cứ thế mà ngày càng đè nặng lên vai anh.

Thấy chồng vất vả, con thì đau ốm triền miên, chị Linh bất lực vì đang mắc nợ anh em, bạn bè một khoản tiền kha khá, không ai cho vay thêm nữa. Có những đêm chị thức trắng suy nghĩ, tự dằn vặt bản thân không làm ra tiền lo phụ chồng chữa bệnh cho con.

Theo bệnh án, bé Chí Trung sẽ phải trải qua 7 lần xạ trị, mỗi lần kéo dài 10 ngày, tổng chi phí cho việc xạ trị thuốc men dự kiến khoảng hơn 100 triệu đồng.

Từ tháng 4/2023 đến nay, bé Chí Trung đã xạ trị được 2 lần, với tổng chi phí khoảng 15 triệu đồng. Sắp tới, gia đình cần khoảng 85 - 100 triệu đồng nữa để bé tiếp tục được xạ trị và lo các chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian chữa bệnh.

Nghe bác sĩ nói đến số tiền cần chuẩn bị, chị Linh và anh Thiện như chết lặng, vì với mức tiền công 200.000 đồng/ngày, làm sao đôi vợ chồng trẻ lo nổi 85 – 100 triệu đồng cho con. “Nhiều khi tôi muốn bỏ cuộc, mang con về nhà để chăm sóc được ngày nào hay ngày đó, nhưng với bản năng người làm cha, cứ khi nào lóe lên suy nghĩ này, tôi lại giữ chặt lấy ngực mình rồi tự nhủ còn nước còn tát”, anh Thiện giãi bày.

Từ khi con bị bệnh đến nay, vợ chồng anh Thiện không ít lần dựa vào nhau khóc trong lúc con ngủ say bên cạnh. Gương mặt ngây thơ, non nớt còn chưa hiểu sự đời, chưa có cơ hội đến trường học chữ cùng các bạn, vậy mà giờ đây phải chiến đấu với bệnh tật, đứng trước ranh giới sống chết mong manh.

Người cha trẻ tuổi cầu nguyện, nếu có một phép màu, anh không mong gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó mà chỉ ước sao con có cơ hội sống tiếp.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, trưởng ấp Tân Thành (xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) cho biết, gia đình anh Thiện – chị Linh là hộ khó khăn trong ấp. Con trai của anh chị đang mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí chạy chữa cao rất mong được cộng đồng giúp đỡ.

Gương mặt ngây thơ, non nớt còn chưa hiểu sự đời, chưa có cơ hội đến trường học chữ cùng các bạn, vậy mà giờ đây phải chiến đấu với bệnh tật, đứng trước ranh giới sống chết mong manh - Ảnh: VTC News