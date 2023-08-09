Nhậu tại nhà, 134 người ở Lâm Đồng nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, nghi ngộ độc thực phẩm

Tin y tế 09/08/2023 21:22

Những người dự tiệc xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt… và phải đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 9/8, Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận 134 bệnh nhân nhập viện điều trị chứng rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi tham dự bữa tiệc tại nhà ông Ha Gle (xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương).

Trước đó, vào 11h30’ ngày 7/8, gia đình ông Ha Gle tổ chức bữa tiệc với sự tham gia của hơn 170 người.

Nhậu tại nhà, 134 người ở Lâm Đồng nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, nghi ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1
Nhiều người bị rối loạn tiêu hóa, phải vào các cơ sở y tế để điều trị - Ảnh minh họa: Báo Dân tộc và Phát triển

Các món ăn trong bữa tiệc do gia đình ông Ha Gle và người thân trong dòng họ tự chế biến, từ việc giết mổ bò, gà đến nấu nướng. Các nguyên vật liệu khác như rau, củ, quả, bún, bánh hỏi, bánh mì… được mua tại TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Sau khi ăn tiệc, đến 23 giờ cùng ngày, nhiều người bị rối loạn tiêu hóa, phải vào các cơ sở y tế để điều trị.

Liên quan tới vụ việc, dẫn tin từ VietNamNet, đến chiều ngày 9/8, sau khi được chăm sóc y tế, 76 người đã xuất viện

Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Lạc Dương xác minh, tìm hiểu nguyên nhân. Cơ quan chuyên môn đã lấy một số mẫu thực phẩm còn sót lại trong bữa tiệc để phân tích.

 

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Từ khóa:   ngộ độc ngộ độc thực phẩm tin y tế

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