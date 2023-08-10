Có nhiều nguyên nhân gây tan máu như khiếm khuyết hệ thống miễn dịch, bệnh lý tự miễn, do thuốc, ngộ độc thực phẩm hay hóa chất. Trong đó, phát hiện sớm và chính xác tình trạng tan máu giúp quá trình điều trị hiệu quả, tránh xuất huyết não và nội tạng, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin từ báo Nhà báo và Công luận, ngày 9/8, bác sĩ Nguyễn Thành Đô, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết tại đây vừa tiếp nhận 4 người bị ngộ độc tan máu sau khi ăn xôi màu từ cây cỏ. Trong đó, hai trường hợp nặng là mẹ con, các bệnh nhân có triệu chứng vàng mắt, vàng da toàn thân, nước tiểu đỏ sẫm. Riêng người con trai 24 tuổi bị suy đa tạng, suy hô hấp nhanh, nồng độ oxy trong máu giảm nặng được bác sĩ chẩn đoán tan máu do ngộ độc thức ăn.

Theo bác sĩ Đô, loại cây cỏ gia đình hái hiện không được xác định được nguồn gốc, cũng chưa rõ loại nào gây ngộ độc. Hai người còn lại trong gia đình ăn ít, ngộ độc nhẹ, được theo dõi tại nhà. Họ cho biết đã hái cây cỏ ở tự nhiên về nấu nước lấy màu tím ngâm với gạo nếp để đồ xôi. Hai bệnh nhân trên được các bác sĩ xử trí đảm bảo tuần hoàn, hô hấp, hỗ trợ thở oxy, truyền máu, dùng thuốc đối kháng. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe họ ổn định, các chỉ số xét nghiệm trở lại bình thường.

Các bệnh nhân bị ngộ độc được điều trị tích cực - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống Để phòng ngừa ngộ độc thức ăn và các bệnh liên quan đến thực phẩm, dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, BS. Nguyễn Thành Đô khuyến cáo, người dân tuyệt đối không ăn những thức ăn không rõ nguồn gốc, đặc biệt không ăn những thức ăn có phẩm màu lòe loẹt, bắt mắt. Nên sử dụng thực phẩm còn tươi mới, không sử dụng đồ đông lạnh quá lâu. Bảo quản thực phẩm đúng cách, tránh để chung thực phẩm sống và thực phẩm chín, tránh để thức ăn bị hỏng, ôi thiu. Khâu chế biến thực phẩm đặc biệt quan trọng, đảm bảo chế biến đồ ăn kỹ, ăn chín uống sôi. Vệ sinh sạch sẽ nhà bếp và các dụng cụ nấu ăn. Đối với việc chế biến và sử dụng nguyên liệu tạo màu thực phẩm trong nhân dân, BS. Nguyễn Thành Đô lưu ý: Với đặc thù địa hình, khí hậu của vùng miền núi phía Bắc, Lạng Sơn có thảm thực vật dồi dào, nhiều loại cây, cỏ đa dạng về hình thái, tính chất, trong đó có một số loại thực vật có chứa độc tính. Vì vậy, người dân tuyệt đối không nên dùng các loại cây, cỏ không rõ nguồn gốc hay các phụ gia thực phẩm là các hóa chất nhân tạo để tạo màu thực phẩm. Có nhiều nguyên nhân gây tan máu như khiếm khuyết hệ thống miễn dịch, bệnh lý tự miễn, do thuốc, ngộ độc thực phẩm hay hóa chất - Ảnh: Nhà báo và Công luận Chất độc trong cây cỏ không rõ nguồn gốc chứa độc tính có thể gây ngộ độc từ nhẹ đến nặng và có thể gây tử vong cho người ăn. Cách an toàn nhất là chỉ nên dùng các nguyên liệu liệu tự nhiên từ các loại thực vật đã biết rõ, được kiểm chứng an toàn như: gấc, cà chua, nghệ hay loại lá đã được sử dụng lâu đời như lá cẩm, đậu biếc để tạo màu cho món ăn. Trong trường hợp không may ăn phải thực phẩm không an toàn mà có dấu hiệu ngộ độc người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, không nên chủ quan hay chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

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