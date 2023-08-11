Người phụ nữ U50 ở Hà Nội nhiễm trùng, sưng đau môi sau khi thực hiện xăm môi qua quảng cáo trên mạng

Tin y tế 11/08/2023 10:52

Sau khi xăm 3 ngày, chị thấy môi sưng đỏ, đồng thời nổi nhiều mụn nước li ti dù đã kiêng cữ và vệ sinh môi đúng cách theo lời dặn của nhân viên ở spa.

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, sau khi xăm môi tại một cơ sở spa tư nhân, chị N.N.A (42 tuổi, Hà Nội) xuất hiện mụn nước nhỏ li ti, sưng đau, khô nứt, đóng vảy do nhiễm trùng. Theo lời kể, thấy quảng cáo trên mạng về dịch vụ phun xăm làm đẹp, không đau nên chị N.N.A đã đăng ký với mong muốn cải thiện tình trạng thâm môi. 

‏Tuy nhiên, sau khi xăm 3 ngày, chị thấy môi sưng đỏ, đồng thời nổi nhiều mụn nước li ti dù đã kiêng cữ và vệ sinh môi đúng cách theo lời dặn của nhân viên ở spa. Cảm thấy lo lắng, chị đã liên hệ lại với nhân viên spa và được gợi ý nên mua thuốc kháng sinh về sử dụng.‏

Người phụ nữ U50 ở Hà Nội nhiễm trùng, sưng đau môi sau khi thực hiện xăm môi qua quảng cáo trên mạng - Ảnh 1
Hình ảnh môi bị bong tróc, sưng to sau khi đi xăm ở cơ sở không uy tín - Ảnh: Sức khỏe Đời sống 

‏Sau 2 ngày uống thuốc, tình trạng không thuyên giảm, chị N.N.A đi khám và được BSCKI. Dương Quốc Trung, Phòng Thẩm mỹ da, Bệnh viện Bưu Điện chẩn đoán nhiễm trùng do xăm môi. Lúc này môi của chị đã xuất hiện những vết nứt sâu, môi khô, người bệnh cảm thấy đau rát, tê, khó khăn trong ăn uống, cử động môi. "Tình trạng này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, như mưng mủ, nhiễm trùng nặng, biến dạng môi", bác sĩ nói thêm.‏

‏Qua 5 ngày điều trị sử dụng thuốc chống viêm và chăm sóc dưỡng ẩm để giúp làm mềm môi, tránh sưng viêm, tái nhiễm trùng, môi của chị N.N.A đã hết sưng đau, khô nứt, có thể ăn uống và cử động dễ chịu hơn.

Dẫn tin từ báo Đầu Tư, theo chuyên gia, xăm môi là kỹ thuật làm đẹp phổ biến được nhiều chị em ưa chuộng. Chị em có nhu cầu làm đẹp cần đến các cơ sở uy tín và được phép thực hiện.

Một cơ sở làm đẹp chuyên nghiệp không chỉ có kỹ thuật viên, bác sĩ giỏi tay nghề, chuyên môn cao mà còn bảo đảm dụng cụ (kìm, kéo, gạc…), phòng làm đẹp được vô trùng. Đây là điều kiện bắt buộc để bảo đảm an toàn cho khách hàng.

Người phụ nữ U50 ở Hà Nội nhiễm trùng, sưng đau môi sau khi thực hiện xăm môi qua quảng cáo trên mạng - Ảnh 2
Ngày càng có nhiều chị em lựa chọn phương pháp xăm môi - Ảnh minh họa: Internet

Xăm môi không đúng kỹ thuật, dụng cụ không được vô trùng sẽ gây các biến chứng như: sưng tấy, chảy máu, nổi mụn nước, áp xe (tạo mủ), để lại sẹo vĩnh viễn… Màu mực xăm cũng có thể gây dị ứng, thậm chí sốc phản vệ với người có cơ địa nhạy cảm.

Nguy hiểm hơn trong quá trình phun xăm nếu không bảo đảm vô trùng có thể nhiễm các bệnh lây truyền qua máu và tiết dịch. Chẳng hạn, có trường hợp, người bệnh nhiễm trùng khi làm đẹp do nhân viên y tế gây nhiễm khuẩn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, trao dụng cụ…

Bác sĩ Bích khuyến cáo, sau khi xăm môi, chị em cần theo dõi kỹ. Nếu thấy da sưng, tấy đỏ, đau nhức, nổi mụn cần gặp bác sĩ da liễu, để tránh các biến chứng do phun xăm.

Đặc biệt, khi có nhu cầu làm đẹp, cần đến các cơ sở uy tín có tay nghề để bảo đảm an toàn. Thay vì đến các bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ uy tín để làm đẹp, do thời gian gấp gáp, không ít chị em đã chọn những cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng.

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