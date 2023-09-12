Ghi nhận trường hợp mắc "khuẩn ăn thịt người" chưa rõ nguồn lây ở Thanh Hoá

Từ ngày 22-30/8, bệnh nhân có biểu hiện đau họng, ho, sốt cao, uống nhiều nước, sụt cân (7kg/10 ngày), tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng không đỡ.

Dẫn tin từ VietNam+, qua điều tra ban đầu của Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, bệnh nhân là nữ (sinh năm 2008, ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương).

Tiếp đó, bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện 71 Trung ương (đóng tại xã Quảng Tâm, Thành phố Thanh Hóa) để khám và điều trị với lý do sốt nóng từng cơn, nhiệt độ dao động 39-40 độ C, người mệt mỏi.

Ngày 1/9, gia đình đưa bệnh nhân đến Phòng khám An Phúc (xã Tiên Trang) để khám và lấy thuốc theo đơn về điều trị, nhưng bệnh diễn biến ngày càng nặng với biểu hiện mệt mỏi, sốt cao, ăn uống kém...

Tại đây, bệnh nhân được làm các xét nghiệm cơ bản có chỉ số đường huyết cao, đi tiểu tiện không tự chủ, co giật toàn thân 2 cơn, mỗi cơn kéo dài 5-10 phút.

Sau 2 ngày điều trị không khỏi, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với tình trạng hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng, thở oxy, đường thở tăng tiết đờm, chảy máu chân răng, thở nấc, đồng tử 2 bên 3mm, nhịp tim không đều, nhanh, có nhịp ngoại tâm thu, phổi thông khí 2 bên giảm...

Tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau khi làm các xét nghiệm cho thấy bạch cầu, hồng cầu, định lượng Pro-calcitonin máu… của bệnh nhân đều tăng cao.

Xét nghiệm cấy máu kết quả có vi khuẩn gây bệnh B.pseudomallei (vi khuẩn gây bệnh Whitmore). Hiện bệnh nhân đang được các bác sỹ điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Bệnh Whitmore gây ra bởi vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến ca bệnh trên, theo báo Công Thương, qua điều tra dịch tễ, trong vòng 30 ngày qua bệnh nhân không đi đâu khỏi địa phương, ở cùng với gia đình, gồm bố mẹ và anh trai tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của gia đình từ nước giếng khoan. Gia đình bệnh nhân ở khu nhà khép kín, không chăn nuôi, không làm nông nghiệp nên chưa rõ hành vi nguy cơ tiếp xúc với môi trường gây bệnh liên quan đến vi khuẩn Whitmore; trên cơ thể bệnh nhân chưa phát hiện các vết trầy xước trên da.

Hiện, Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đã tổ chức điều tra, phân tích về dịch tễ trường hợp mắc bệnh Whitmore, phân tích nguy cơ và các biện pháp phòng chống bệnh Whitmore; giám sát các trường hợp liên quan, vệ sinh môi trường khu vực xung quanh nhà bệnh nhân.