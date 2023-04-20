Người đàn ông mắc vi khuẩn ăn thịt người đầu tiên ở Đắk Nông

Ngày 20/4, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp đầu tiên mắc Whitmore tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút

Theo thông tin từ báo Lao động, bệnh nhân tên T.V.S (SN 1957), thôn 15, xã Nam Dong. Bệnh nhân có khối u vùng đỉnh đầu cách đây hơn 1 năm, có đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán là u mỡ.

Ngành y tế tỉnh Đắk Nông thực hiện giám sát, khử khuẩn tại khu vực nhà bệnh nhân - Ảnh: Báo Lao động

Ngày 14/4, bệnh nhân thấy đau tức nhiều tại khối u, sờ thấy căng cứng nên được người nhà đưa vào khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk).

Sau vài ngày theo dõi, chẩn đoán, xét nghiệm bệnh nhân có kết quả dương tính với vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei vào ngày 19/4.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật, hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, sức khoẻ ổn định. Bệnh nhân đã được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Vi khuẩn ăn thịt người do vi khuẩn gram âm B. pseudomallei - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ghi nhận trường hợp mắc bệnh Whitmore đầu tiên trên địa bàn, ngành Y tế Đắk Nông đã có công văn đề nghị các đơn vị y tế cơ sở tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Whitmore tại cơ sở y tế và tại cộng đồng.

Các ban ngành chức năng cũng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ và các đối tượng có nguy cơ cao (đã có bệnh nhân mắc bệnh Whitmore) để phát hiện sớm các trường hợp bị mắc và có phương án điều trị kịp thời.

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