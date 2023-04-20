Nhiều trẻ nhập viện vì mắc sốt xuất huyết thể nặng ở TPHCM và miền Tây

Tin y tế 20/04/2023 10:12

TP.HCM và nhiều tỉnh miền Tây đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh nặng, thậm chí nguy kịch.

PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thông tin trên Zing News, cho biết trong khoảng vài tuần gần đây, khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện đã nhận liên tiếp nhiều bệnh nhi nhập viện vì sốc sốt xuất huyết Dengue nặng.

Đặc biệt, mới đây, bệnh viện tiếp nhận điều trị cho một bé gái 5 tháng bị sốc sốt xuất huyết Dengue thể não, nhập viện trong tình trạng co giật, ngưng thở, trụy tim mạch đã được cứu sống. Đây là tình trạng sốt xuất huyết thể nặng, với các biểu hiện rối loạn tri giác và co giật.

Bệnh nhi là bé N.T.B.N., địa chỉ Cần Giuộc, Long An. Theo ghi nhận từ gia đình, 4 ngày trước nhập viện, bé sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ sốt nên nhập bệnh viện ở Cần Giuộc. Ngày 2 và 3 bé vẫn tiếp tục sốt cao, bú kém, không ho, không tiêu chảy.

Nhiều trẻ nhập viện vì mắc sốt xuất huyết thể nặng ở TPHCM và miền Tây - Ảnh 1
Bệnh nhi nhập viện thể nặng. Ảnh: Internet

Sáng ngày thứ 4, bé đột ngột lên cơn co giật toàn thân kèm xuất hiện các chấm xuất huyết ở tay, chân. Ngay lập tức, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Trên đường chuyển viện, bé tiếp tục lên cơn co giật.

Bé N. nhập viện trong tình trạng tím tái, ngưng thở và trụy tim mạch nặng. Ngoài ra, mạch và huyết áp của trẻ không đo được, gan to kèm chấm xuất huyết rải rác toàn thân. Bé được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, thể não ngày thứ 4.

 

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cũng điều trị cho 2 ca bệnh sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, gồm bé gái 9 tuổi và trẻ nhỏ 6 tháng tuổi.

Cả hai đều nhập viện trong diễn tiến nặng, sốt li bì nhiều ngày liền, được chẩn đoán suy đa cơ quan và phải dùng máy thở.

Cũng theo PGS Phạm Văn Quang thông tin tên PLO khuyến cáo phụ huynh cần chú ý là bệnh sốt xuất huyết Dengue đã bắt đầu vào mùa. 

Nhiều trẻ nhập viện vì mắc sốt xuất huyết thể nặng ở TPHCM và miền Tây - Ảnh 2
Cần cấp cứu bệnh nhân kịp thời. Ảnh: Internet

 

Đây là bệnh lý thường gặp vào mùa mưa, có thể dẫn đến tình trạng trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp gây tử vong. Vì vậy, trẻ cần được chẩn đoán bệnh sớm và điều trị kịp thời.

Với trẻ nhỏ bị sốt từ 3 ngày trở lên, nhất là khi có kèm các dấu hiệu xuất huyết (chảy máu mũi, máu răng, chấm xuất huyết...), đau bụng, nôn ói nhiều, phải nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết.

Lúc này, phụ huynh cần đưa trẻ đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được xác định chẩn đoán và điều trị thích hợp.

 

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Từ khóa:   sốt xuất huyết dịch sốt xuất huyết TP.HCM

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