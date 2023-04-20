Tai biến sau cấy mỡ tự thân, bác sĩ cảnh báo những rủi ro khôn lường khi làm đẹp theo quảng cáo

Tin y tế 20/04/2023 08:37

Trước tình trạng nhiều bệnh nhân gặp ảnh hướng lớn về sức khỏe như tai biến và các tổn thương không đáng có, bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin trước đó, một trường hợp sau khi hút mỡ bụng, cằm, bệnh nhân bắt đầu khó thở, đau ngực, không nói được và tử vong ngay sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu 2 ngày.

Theo đó, ngày 2/4 bệnh nhân nhập viện để tiến hành hút mỡ bụng, cằm và đùi. Ngày 3/4 người bệnh xuất viện về nhà tại tỉnh Đồng Nai. Đến trưa ngày 7/4, bà B. bắt đầu cảm thấy khó thở, không nói chuyện được nhưng vẫn còn tỉnh táo nên người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai).

Tuy nhiên, tới ngày 9/4, bệnh nhân được chẩn đoán tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân; nghi do thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim cấp, tăng kali máu, tăng men gan trên nền bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, cằm, đùi.

Tai biến sau cấy mỡ tự thân, bác sĩ cảnh báo những rủi ro khôn lường khi làm đẹp theo quảng cáo - Ảnh 1
Bệnh nhân gặp tai biến khi hút mỡ. Ảnh: Internet

Theo ThS. BS. Nguyễn Đình Quân, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ & Phục hồi chức năng, BV Da liễu Trung ương thông tin trên Báo Giao thông cho biết, làm đẹp bằng mỡ tự thân thời gian gần đây được nhắc đến khá nhiều. Hiện nay trên mạng xã hội quảng cáo rất nhiều lời “có cánh” về phương pháp làm đẹp bằng cấy mỡ tự thân.

Tuy nhiên, tại các bệnh viện nói chung và BV Da liễu Trung ương nói riêng đã ghi nhận nhiều ca tai biến nghiêm trọng sau khi làm đẹp bằng phương pháp này ở các cơ sở tư nhân bên ngoài.

Bác sĩ đã từng tiếp nhận và xử lý không ít ca tai biến sau cấy mỡ tự thân làm đầy khuôn mặt. Như trường hợp một phụ nữ tìm đến bệnh viện trong tình trạng sưng, tấy đỏ và chảy mủ ở khu vực tiêm cấy sau gần chục ngày thực hiện cấy mỡ tự thân làm đầy rãnh cười và 2 bên gò má ở một thẩm mỹ viện.

Tai biến sau cấy mỡ tự thân, bác sĩ cảnh báo những rủi ro khôn lường khi làm đẹp theo quảng cáo - Ảnh 2
Cảnh báo các tai biến khó lường khi hút mỡ tự thân. Ảnh: Internet

Người này được xác định viêm tạo ổ áp xe do mỡ cấy vào bị nhiễm trùng và buộc phải xử trí bằng việc rạch, nạo ổ mủ và dùng kháng sinh…

 

“Hầu hết bệnh nhân gặp tai biến sau cấy mỡ tự thân phải tìm đến bệnh viện để khắc phục đều ở giai đoạn muộn, khi phần tổn thương viêm nhiễm đã tạo ổ áp xe. Đa phần đều làm đẹp ở các spa hoặc thẩm mỹ viện.

Đáng tiếc là các bệnh nhân thậm chí còn không nắm được nơi thực hiện làm đẹp cho mình có được cấp phép không, bác sĩ nào thực hiện… Họ thường lựa chọn các cơ sở làm đẹp sau khi xem quảng cáo, nghe lời truyền miệng hoặc vì chi phí rẻ”, BS. Quân chia sẻ trên Báo Giao Thông.

Theo chuyên gia thẩm mỹ, cũng giống như nhiều thủ thuật làm đẹp khác, cấy mỡ tự thân luôn có những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe.

Cấy ghép mỡ tự thân có thể gặp phải một số biến chứng từ nhẹ đến nguy hiểm như bề mặt cấy mỡ gồ ghề, mất thẩm mỹ; viêm nhiễm hoại tử mỡ; canxi hóa tổ chức và hình thành các bao xơ; biến dạng và mất cân đối vùng ngực; phản ứng tạo u hạt, rò dịch mạn tính.

Ngoài ra, khi dùng quá nhiều thuốc tê, người bệnh cũng có thể đối mặt nguy cơ ngộ độc thuốc tê. Thậm chí, gây mất thị lực do tắc động mạch mắt, hoặc thuyên tắc động mạch tim, não, phổi dẫnđến tử vong do không đảm bảo kỹ thuật, tiêm mỡ vào mạch máu.

Khi cấy 1 lượng lớn mỡ vào cơ thể, đặc biệt là vùng ngực, mông thì rủi ro tai biến rất lớn. Bởi tế bào mỡ sống bằng thẩm thấu, khi cấy lượng lớn thì nguồn dinh dưỡng không đủ cung cấp và nuôi dưỡng tế bào mỡ, dễ gây ra hiện tượng hoại tử tế bào mỡ hàng loạt, gây tụ dịch, các ổ viêm nhiễm, nguy cơ nhiễm trùng cao.

Đặc biệt khi cấy lượng lớn vào ngực, mông, nơi có nhiều mạch máu lớn, với những bác sĩ không có chuyên môn hay kinh nghiệm, nguy cơ càng lớn.

Ngoài ra, cấy mỡ tự thân ở vòng 1 thường chỉ định với mục đích cải thiện đường viền, làm đầy thêm với phụ nữ sau sinh khuyết phần ngực trên hoặc tạo khuôn đầy thêm cho người đã nâng ngực bằng phương pháp khác…

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