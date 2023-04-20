Những lưu ý khi nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cần phòng dịch COVID-19 ra sao?

Tin y tế 20/04/2023 07:40

Kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, du khách cần quan tâm đến việc phòng chống dịch COVID-19.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, để tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn tỉnh cần thực hiện:

- Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

- Đồng thời, thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra, huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao;

- Chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng;

- Tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị...

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Người dân cần lưu ý phòng tránh COVID-19 dịp lễ. Ảnh: Internet

- Đồng thời, tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hiện Tổ chức Y tế thế giới vẫn đánh giá COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi, xuất hiện của các chủng virus, các biến thể mới trong tương lai.

Sắp tới là kì nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5, để phòng bệnh COVID-19, người dân cần:

- Tự giác thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đủ mũi.

- Thực hiện đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng, tập trung đông người… Thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay để phòng lây nhiễm COVID-19.

- Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19 cần đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn cách ly, điều trị kịp thời.

 

Những lưu ý khi nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cần phòng dịch COVID-19 ra sao? - Ảnh 2

Tự giác thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đủ mũi. Ảnh: Internet

Người dân khi đi du lịch nếu phát hiện mình bị mắc COVID-19 cần thực hiện:

Khai báo y tế tại Trạm Y tế gần nhất.

1. Đối với người mắc COVID-19 được chỉ định điều trị tại cơ sở y tế cần tuân thủ theo hướng dẫn và quy định điều trị của cơ sở y tế.

2. Đối với người mắc COVID-19 mức độ nhẹ được chỉ định điều trị tại nhà cần chuẩn bị các vật dụng cần thiết và thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ y tế.

Các vận dụng cần chuẩn bị như sau:

Thực hiện cách ly: Tạo không gian cách ly riêng. Nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm; luôn mở cửa sổ.

Các vật dụng cần thiết: Nhiệt kế; Máy đo SpO2 cá nhân (nếu có); Khẩu trang y tế; Phương tiện vệ sinh tay; Vật dụng cá nhân cần thiết; Thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy.

- Phương tiện liên lạc: Điện thoại, số điện thoại của các cơ sở y tế gần đó (trạm y tế, trung tâm y tế huyện, trung tâm vận chuyển cấp cứu, bác sĩ, tổ tư vấn cộng đồng, tổ phản ứng nhanh, bệnh viện…).

Thuốc điều trị: theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Theo Báo Giao thông, trong tuần qua, số ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận tăng đều mỗi ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.533.625 ca nhiễm, đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân.

Theo Bộ Y tế, Omicron vẫn là biến thể chiếm ưu thế với hơn 500 biến thể phụ như BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBB, XBB.1.16, XBB.1.9.1, XBB.1.5, XBF. Trong đó, biến thể phụ XBB.1.5 đã phát hiện tại 95 quốc gia.

Hiện nay, WHO xếp XBB.1.5 vào nhóm biến thể đáng quan tâm, tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đồng thời có 7 biến thể khác thuộc nhóm đang được theo dõi bao gồm BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBF, XBB, XBB.1.16 và XBB.1.9.1.

Kết quả giám sát giải trình tự gene cho thấy các biến thể phụ phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam.

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